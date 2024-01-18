İngiltere'de temellerinde sorun tespit edilen, yeni inşa edilmiş 88 binanın yıkımına başlandı

İngiltere'de temellerinde sorun tespit edilen, yeni inşa edilmiş88 binanın yıkımına başlandı.

Cambridge şehir merkezinden üç kilometreden daha az bir mesafede bulunan Darwin Green arazisi hâlâ inşaat halinde ve 1.593 yeni ev için taslak onayı var; bunların bir kısmı 575.995 £ ile 850.995 £ arasında fiyatlara satılıyor.

Müteahhitler Barratt ve David Wilson, Haziran ayında projenin ikinci aşamasında yapım aşamasında olan bazı evlerin tasarımıyla ilgili sorunlar keşfettiklerini söylediler.

Barratt geçen Haziran ayında, sahadaki 'teftişler sırasında' bazı evlerin 'her zamanki yüksek standartlarını' karşılamadığını tespit ettiklerini ve 'en etkili eylem planının' 'binaları yıkıp yeniden inşa etmek' olduğunu söyledi.

Müteahhitler, geçen sonbaharda yıkım çalışmalarına başlamak için planlama izni başvurusunda bulundu ve bugün dört ev yıkıldı; inşaatın önümüzdeki 12 hafta boyunca sahada devam etmesi bekleniyor.

Tahmini değeri 20 milyon £ değerinde olan 30 evin yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerektiğini ve geri kalan parsellerin de 'temelleri ve başlatılan diğer yapıları kaldırmak için çalışma gerektireceğini' belirti.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında Cambridge Kent Konseyi'ne sunulan belgelerde g 'yaklaşık 83 binanın' yıkılması gerektiğine karar verildi. ancak o tarihten itibaren yıkılması gereken bina sayısı arttı.

Etkilenen binaların toplam değerinin 40 milyon £'dan fazla olduğu söyleniyor. Geliştiriciler, mümkün olan yerlerde fayans ve diğer malzemelerin kurtarılacağını, beton ve tuğlanın sahada kırılarak yeniden kullanılacağını söyledi.