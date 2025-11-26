İngiltere'de sosyal hizmetlerin bakımındaki 2 bin 400'den fazla çocuk kayboldu

Birleşik Krallık'ta insan ticaretine maruz kalan ya da ülkeye tek başına sığınma talebiyle gelen çocukların kaybolma oranının dikkat çekici düzeyde yüksek olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, bu çocukların kaybolduktan sonra cinsel istismar ve suç şebekelerinin hedefi haline geldiği uyarısında bulunuyor.

HER YIL 70 BİN ÇOCUK KAYBOLUYOR

The Independent gazetesi ve Missing People yardım kuruluşunun yürüttüğü SafeCall bağış kampanyası, her yıl kaybolduğu bildirilen yaklaşık 70 bin çocuğa ücretsiz destek sunmayı hedefliyor. Rapor, çocuk hakları kuruluşu ECPAT UK ile Missing People tarafından, yerel yönetimlere yapılan bilgi edinme başvuruları sonucu elde edilen verilerle hazırlandı.

İNSAN TİCARETİ MAĞDURU ÇOCUKLARDA KAYBOLMA ORANI YÜZDE 37

Buna göre, 2024 yılında yerel yönetimlerin bakımında bulunan ve insan ticaretine maruz kaldığı tespit edilen veya bu durumdan şüphelenilen 2 bin 638 çocuktan 864'ü kayboldu. Bu sayı, insan ticareti mağduru çocukların yüzde 37'sinin kayıplara karıştığı anlamına geliyor. Aynı yıl sosyal hizmetlerin sorumluluğundaki 12 bin 530 refakatsiz çocuktan 1.501'inin kaybolduğu bildirildi. Bu oran yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti ve bir önceki yıla göre 2 puanlık artış gösterdi.

"BU ÇOCUKLAR SİSTEM TARAFINDAN YÜZÜSTÜ BIRAKILIYOR"

Missing People Araştırma Direktörü Jane Hunter, insan ticaretine maruz kalan ve refakatsiz çocukların "kaygı verici oranlarda" kaybolduğunu vurgulayarak, bunun mevcut güvenlik mekanizmalarının etkili işlemediğini gösterdiğini söyledi. Hunter, her çocuğun güvenli bir ortamda yaşaması gerektiğini, ancak pek çok çocuğun sistemin koruması altında olmasına rağmen korunamadığını belirtti. Hunter ayrıca, barınma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ve insan ticareti mağdurlarını tespit etmeye yönelik Ulusal Sevk Mekanizması konusunda daha fazla farkındalık yaratılması çağrısında bulundu. ECPAT UK Politika Direktörü Laura Duran da, "Bu çocuklar yalnızca bir istatistik değil. Çoğu ağır travmalar yaşadı. Kaybolduklarında yeniden istismar edilme riski son derece yüksek." ifadeleriyle duruma dikkat çekti.

GERÇEK RAKAMLAR RESMİ VERİLERDEN DAHA YÜKSEK OLABİLİR

Raporda, mevcut uygulamaların riskleri azaltmak yerine artırdığına işaret edildi. Çocukların göç statüsüne ilişkin belirsizlikler ile güvensiz göç politikalarının yarattığı psikolojik baskının da kaybolma riskini artıran unsurlar arasında olduğu kaydedildi. Ayrıca bazı yerel yönetimlerin bilgi taleplerine yanıt vermediği, bu nedenle kayıp çocuk sayısına ilişkin gerçek rakamların resmi verilerden daha yüksek olabileceği belirtildi.

HÜKÜMET: ÇOCUK KORUMA SİSTEMİ BAŞTAN AŞAĞI YENİLENECEK

Bir hükümet sözcüsü, mevcut tabloya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hükümet, ülkenin en kırılgan çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan bir sistem devraldı" dedi. Sözcü, Çocuk Refahı ve Okullar Yasası'nın çocuk koruma sisteminde son yılların en kapsamlı reformunu içerdiğini ifade ederek, güvenli barınma koşullarının sağlanması, kurumlar arasında bilgi paylaşımının geliştirilmesi ve her bölgede çok disiplinli koruma ekiplerinin kurulması gibi adımların hayata geçirileceğini söyledi.