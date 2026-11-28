İngiltere'de okullardan öğrencilerin keyif için kitap okumalarına düzenli zaman ayırmayı müfredata eklemeleri talep edildi. Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilkokullarda her gün çocukların okuma yapması için zaman ayrılması gerekecek ve ortaokul öğrencilerine de her hafta kitaplara, şiirlere ve diğer edebiyat eserlerine odaklanmaları için zaman verilecek. Eğitim Bakanı Lucy Powell, okuma yazma oranlarındaki düşüşün yarattığı soruna çözüm bulmaya yönelik planlarını 30 Kasım Pazartesi günü parlamentoda açıklamaya hazırlanıyor. Eğitim Bakanlığı'na göre bu girişim, öğrencileri ekran bağımlılığından uzaklaştırmaya da yardımcı olacak.'Okuma, yaşam boyu öğrenmenin kapısıdır'İngiltere'de okullar zaten telefon kullanımına ilişkin daha sıkı kurallarla karşı karşıya; bu da çocukların ekran süresini azaltmak amacıyla okul günü boyunca cihazlarına hiç erişemeyecekleri anlamına geliyor. Eğitim Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Zevk için kitap okuma ve günlük okuma seviyeleri, özellikle dezavantajlı çocuklar ve erkek çocuklar arasında çok düşük kalmaya devam ediyor."8. sınıf öğrencileri, ek yardıma ihtiyaç duyan öğrencileri belirlemek amacıyla zorunlu bir okuma kontrolünden geçecekler.Hükümet ayrıca, dezavantajlı çocuklardaki okuma becerisindeki farkı 2035 yılına kadar yarıya indirmeyi hedefleyen yeni bir plan açıklayacak ve öğrencilerin en az %80'inin okuma alanında beklenen seviyeye ulaşmasını amaçlayacak. Eğitim Bakanı Lucy Powell, müfredat değişikliğinin merkezine okuma yazma becerisinin yerleştirileceğini söyledi: "Okuryazarlık düzeylerinin gerilemesi, gelecek nesiller için giderek büyüyen bir tehdit oluşturuyor. Zira çok sayıda çocuk okumayı bir yük olarak görüyor veya kitaplarla hiç bağ kuramadan büyüyor."Akıcı okuma, yaşam boyu öğrenmenin kapısıdır; okuldaki her derse erişim sağlar ve hayat boyunca fırsatlar yaratır."Değişiklikler, 30 Kasım Pazartesi yürürlüğe girecek.'Okuma ile rahatlama arasında bağlantı kuramıyorlar'Eğitim Bakanlığı, müfredatta yapılan daha kapsamlı değişikliklerin, öğrencilerin ergenlik çağının başlarında okula giderek daha fazla ilgisizleştiğini ve bunun da devamsızlık ve başarıyı etkilediğini ortaya koyan iki incelemenin ardından geldiğini belirtti.Çocuk kitapları yazarı ve eski okul kütüphanecisi Sue Wallman, çocuklara okumanın keyfini keşfetmeleri için zaman ve alan verilmesi gerektiğini söyledi.BBC'ye, "Bence bu çok zor ve daha önce hiç kitap okumamış öğrenciler, okuma ile rahatlama ve huzur arasında bir bağlantı kuramıyorlar" dedi."Çok zorlanıyorlar, yüksek sesle okumaları gerektiğinde panikliyorlar."Wallman çocuklara, sevdikleri kitapları bulabilmeleri için uzun yıllar boyunca rahat ve huzurlu ortamlar sunulması gerektiğini söyledi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .Haberlerimizi takip etmek için BBC World Service'in . BBC News Türkçe'yi seçin, son dakika haberlerine, araştırma dosyalarımıza ve videolarımıza tek bir yerden ulaşın. (Uygulama Birleşik Krallık ve ABD'de kullanılmamaktadır ve İngilizce versiyonu bulunmamaktadır.)