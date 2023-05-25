İngiltere'de felçli adam, beyin implantları sayesinde yürümeye başladı

İngiltere'de felçli bir adam, beyin implantları sayesinde 'düşünce gücüyle' yürüyebildi. Bu tıbbi gelişme, henüz deneysel aşamada olsa da, adamın hayatını değiştirdi. Uygulanan implant sayesinde felçli hasta, yeniden yürüyebilmenin yanı sıra merdiven dahi çıkabilmeye başladı.

İngiltere'de yaşayan 40 yaşındaki Gert-Jan Oskam, 12 yıl önce yaşadığı bisiklet kazası sonucu felç geçirdi. Kazadan sonra belden aşağısını kullanamayan Oskam, beyin gücünü kullanan deneysel elektronik beyin implantları sayesinde yürümeye başladı.

Görsel: BBC

"BİR ÇOCUK GİBİ YENİDEN YÜRÜMEYİ ÖĞRENİYORUM"

Bu yeni tedavi yöntemi, Hollandalı Gert-Jan Oskam'ın bacaklarına ve ayaklarına düşüncelerini kablosuz olarak aktaran elektronik implantları içeriyor. Bu implantlar, düşüncelerini omurgasındaki başka bir implant aracılığıyla vücut bölümlerine iletiyor.

Sistem hala deneysel durumda olsa da, İngiltere'de omurga bozukluklarıyla ilgilenen bir yardım kuruluşu, bunu "oldukça umut verici" olarak nitelendirdi. Oskam, bu deneyimle ilgili olarak "Bir çocuk gibi yeniden yürümeyi öğreniyorum" dedi. Ayrıca şimdi ayakta durabiliyor ve merdiven çıkabiliyor.

UYGULAMANIN YAYILMASINA HENÜZ YILLAR VAR

Bu heyecan verici gelişme, Nature dergisinde yayınlandı ve İsviçreli bir araştırma ekibi tarafından yönetildi. Ameliyatı gerçekleştiren Lausanne Üniversitesi'nden Profesör Jocelyne Bloch, sistemin hala temel araştırma aşamasında olduğunu ve felçli hastalara sunulmasının yıllar alacağını belirtti.

Oskam'ın hareketini geri kazandıran ameliyat 2021 Temmuz ayında gerçekleşti. Profesör Bloch, Oskam'ın kafatasında hareketi kontrol etmekle ilgili beyin bölgelerinin üzerine iki adet 5 cm çapında yuvarlak delik açtı. Sonra, Oskam'ın beyin sinyallerini kablosuz olarak ileten iki adet disk şeklindeki implantı yerleştirdi.

Görsel: BBC

HAREKET YETENEĞİNİ GERİ KAZANIYOR

Araştırmacılar, birkaç haftalık bir eğitim dönemi sonrasında, Oskam'ın bir yürüyüş yardımcısıyla yavaş ama düzgün bir şekilde yürüyebildiğini buldular. Bu gelişme, Oskam'ın hasarlı sinirlerinin belki de yeniden büyümeye başladığını ve böylece bir miktar hareket yeteneğini geri kazandığını gösteriyor. Sonuçta hedef, bu teknolojiyi küçültmek ve insanların günlük yaşamlarında kullanabileceği şekilde ticarileştirmek.

DÜŞÜNCEYİ EYLEME DÖNÜŞTÜRÜYOR

İsviçre Federal Teknoloji Üniversitesi Profesörü Gregoire Courtine, "Düşünceyi eyleme dönüştüren beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisini kullanarak beyin ve omurilik arasında bir bağlantı oluşturduk. Böylece dijital bir köprü ile beyin ve bacak hareketini kontrol eden omurilik bölgesi arasındaki iletişimi yeniden kurmayı başardık" dedi.

Ameliyat olduğundan beri her seferinde 100 metreden fazla merdiven çıkıp, 100 metreden fazla yürüdüğünü belirten Oskam ise, "Yıllar sonra ilk kez ayağa kalkıp arkadaşlarımla bir şeyler içebildim. Bunu günlük hayatımda kullanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.