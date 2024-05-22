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İngiltere'de erken seçim kararı alındı

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 4 Temmuz'da erken seçime gidileceğini açıkladı. Seçimler beş yılda bir yapılıyor ve son seçimler Aralık 2019'da yapılmıştı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 4 Temmuz'da erken seçime gidileceğini açıkladı.

Başbakan Sunak, Buckingham Sarayı'na giderek Kral 3. Charles'tan Parlamentoyu feshetmesini istediğini kaydetti.

İngiltere'de seçimler beş yılda bir yapılıyor ve son seçimler Aralık 2019'da yapılmıştı.

Muhafazakar Parti 80'i aşkın sandalye farkıyla Avam Kamarası'nda çoğunluğu sağlamıştı.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, Brexit'in ve Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle bir süredir ekonomideki kötüye gidişle ilgili baskı altındaydı.

İngiltere'de 3 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde Muhafazakar Parti büyük kayıplar yaşamıştı.

İşçi Partisi 185 ek sandalye ile belediye meclis üyeliğini 1140'a yükseltirken, Muhafazakar Parti 473 sandalye kaybederek 513'e gerilemişti. Bu sandalye bir kısmı da Liberal Demokratlara, Yeşiller'e ve bağımsızlara geçmişti.

Seçimlerde, İngiltere parlamentosunda kanunları ve politikaları belirleyen 650 milletvekili seçilecek.

Milletvekilleri, Londra merkezli parlamentonun iki meclisinden biri olan Avam Kamarası için seçiliyorlar.

BBC

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