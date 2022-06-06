İngiltere'de deneyin bir parçası olarak çalışanlar, 4 gün işe gidecek - Haberler

Oxford ve Cambridge Üniversitelerinden bilim insanları öncülüğünde, dünyanın en büyük çalışma hayatı pilot deneyi bugün İngiltere'de başladı. 71 firmanın 3300'den fazla çalışanı, haftada sadece 4 gün çalışacak ve işe gelmedikleri günler maaşlarından kesilmeyecek. Bilim insanları ise çalışanların verimliliğini ile şirketlerin kar oranını ölçecek.

İngiltere'de farklı sektörlerde hizmet veren 71 firmanın 3300'den fazla çalışanı, verimliliğin ölçüleceği pilot deney kapsamında, maaşlarından kesilmeden haftada sadece 4 gün çalışacağı açıklandı. Finans şirketlerinden hazır yemek büfelerine kadar çok çeşitli sektörlerde hizmet veren kuruluşların katıldığı pilot deneyin, dünyanın en büyük çalışma hayatı deneyi olduğu ifade edildi.

Bilim insanları tarafından daha önce yapılan ankete dayalı araştırma sonuçlarına göre, çalışanların iş yerinde günlük sadece 2 saat 53 dakika verimli çalıştığı ortaya koyuldu. Çalışanlar, 8 saatlik bir iş gününde; 44 dakika sosyal medyaya, 1 saat 5 dakika haber okumaya, 40 dakika meslektaşlarıyla sohbete, 17 dakika sıcak içecek ayırmaya, 23 dakika sigara molasına, 26 dakika ise iş aramaya ayırdıklarını belirtti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya