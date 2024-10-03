Ameliyat sırasında neşter bulamayınca bakın ne kullandı

İngiltere'de ismi gizli tutulan bir cerrah, ameliyat sırasında steril bir neşter bulamadığını iddia ederek hastasının göğsünü İsviçre çakısıyla açtı. İsviçre çakısı kullanan cerrahın, son iki ay içinde düşük riskli üç ameliyat gerçekleştirdiği ve hastaların üçünün de kısa süre içinde öldüğü bildirildi. Öte yandan İngiliz polisinin hastaneyle ilgili toplam 105 ayrı klinik ihmal vakası içeren bir soruşturma yürüttüğü bildirildi.

YÖNETMELİKTEKİ 'İYİLEŞTİRİLECEK TEMALAR' ORTAYA ÇIKTI

Hastaneyi işleten vakıf, İsveç çakısıyla ameliyat olan hastanın acil bir operasyon geçirmesi gerektiğini ancak ameliyathaneye girmeden önce kalp krizi geçirdiğini, bu nedenle hayat kurtarıcı bakıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti. BBC'de yayıncının ismini vermediği İsviçre çakısı kullanan aynı cerrahın, hastaların kısa süre sonra öldüğü üç ameliyat gerçekleştirdiği bilgi yer alırken Bakım Kalitesi Komisyonu'nun ölümlerle ilgili yönetmeliklerde bir ihlal olmadığını tespit ettiğini, ancak vakıf tarafından yürütülen soruşturmaların "iyileştirilecek temalar" ortaya çıkardığını ekledi.