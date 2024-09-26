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İngiltere'de 37 mahkum yanlışlıkla tahliye edildi, 5'i geri dönmedi

İngiltere'de 37 mahkum yanlışlıkla tahliye edildi, 5'i geri dönmedi
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İngiltere'de 37 mahkum hatalı tahliye edildi, 5'i dönmedi. Adalet Bakanlığı, 10 Eylül'deki erken tahliye programında eski mevzuatın yanlış uygulanmasından kaynaklandığını açıkladı. Serbest bırakılanlar polis gözetiminde ve yakında cezaevine dönecek. Hapishanelerdeki kalabalığı azaltmak için 10 Eylül'de 1.750 mahkum erken tahliye edilmişti. Bu olay, cezaevi sistemindeki sorunları gündeme getirdi.

İngiltere'de 37 mahkumun hatalı bir şekilde cezaevinden tahliye edildiği ve bunlardan 5'inin geri dönmediği açıklandı. İngiltere Adalet Bakanlığı yetkilisi, 10 Eylül'de başlatılan erken tahliye programı kapsamında bu yanlışlığın yaşandığını belirtti. Hata, mahkumların artık yürürlükte olmayan bir mevzuat kapsamında değerlendirilmesinden kaynaklandı.

Erken tahliye edilen mahkumların, belirli suçlardan hüküm giyenlerin serbest bırakılmasını engelleyen muafiyetler kapsamına girmediği anlaşıldı. Adalet Bakanlığı Sözcüsü, Sky News'e yaptığı açıklamada, yanlışlıkla serbest bırakılan mahkumların polis gözetiminde olduğunu ve yakında tekrar cezaevine döndürüleceklerini ifade etti.

Dikkat çeken bir diğer nokta, 5 mahkumun cezaevine geri dönmemesi oldu. Sözcü, "Mahkumiyet kararları hala geçerlidir ve suçlular serbest bırakıldıkları andan itibaren takip edilmektedir. Yakında parmaklıklar ardına döneceklerdir," dedi.

İngiltere ve Galler'deki hapishanelerdeki aşırı kalabalığı azaltmak amacıyla, 10 Eylül'de 1.750 mahkum erken tahliye edilmişti. Önümüzdeki ay benzer sayıda mahkumun daha serbest bırakılması planlanıyor.

Bu gelişmelere ek olarak, İngiliz hükümetinin hapishanelerdeki doluluk oranı nedeniyle Estonya'da cezaevi kiralama planı olduğu da gündeme gelmişti. İngiltere ve Galler'de 1991 yılında yaklaşık 40 bin olan mahkum sayısı, kısa bir süre önce 88.521'e ulaşarak rekor seviyeye çıkmıştı. Erkek cezaevlerinde ise yalnızca 83 kişilik boş yer kaldığı bildirilmişti.

İngiltere'de 37 mahkum yanlışlıkla tahliye edildi, 5'i geri dönmedi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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