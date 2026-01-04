Haberler

Starmer: İngiltere, uzun zamandır Venezuela'da iktidar değişikliğini destekliyordu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Venezuela'da iktidar değişimini desteklediklerini ve Nicolas Maduro'yu meşru olmayan bir başkan olarak gördüklerini belirtti.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin uzun süredir Venezuela'da iktidarın değişmesini desteklediğini belirterek, " Nicolas Maduro'yu meşru olmayan başkan olarak görüyorduk ve rejiminin sona ermesi karşısında herhangi bir üzüntü duymuyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin uzun süredir Venezuela'da iktidarın değişmesini desteklediğini bildirdi. Starmer, ABD'nin Venezuela müdahalesinin ardından uluslararası hukuka olan desteğini yinelediğini kaydederek, "Nicolas Maduro'yu meşru olmayan başkan olarak görüyorduk ve rejiminin sona ermesi karşısında herhangi bir üzüntü duymuyoruz. İngiltere hükümeti, Venezuela halkının iradesini yansıtan meşru bir hükümete güvenli ve barışçıl geçiş sağlamak amacıyla önümüzdeki günlerde ABD'li meslektaşlarıyla gelişen durumu görüşecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
