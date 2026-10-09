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İngiltere Başbakanı Burnham, Almanya'da Merz ile görüştü, anlaşma yürürlüğe girdi

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İngiltere Başbakanı Burnham, Almanya'da Merz ile görüştü, anlaşma yürürlüğe girdi
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İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ilk Almanya ziyaretinde Berlin'de Başbakan Friedrich Merz ile görüştü. Merz, güvenlik, savunma, göç ve bilimsel araştırma iş birliği anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurdu; Burnham hibrit saldırılara karşı iş birliğinin artırılacağını bildirdi.

İNGİLTERE Başbakanı Andy Burnham, Almanya'ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında başkent Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, göreve gelmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk Almanya ziyaretinde Başbakan Friedrich Merz ile Berlin'de görüştü. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Merz, iki ülkenin güvenlik, savunma, göç ve bilimsel araştırma alanlarında iş birliğini öngören anlaşmanın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Burnham da Berlin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki ülkenin savunma ve güvenlik alanlarının yanı sıra hibrit saldırılara karşı iş birliğini artıracağını bildirdi. İngiltere'nin Avrupa ile ilişkilerini daha da geliştirmeye kararlı olduğunu söyleyen Burnham, yıl sonunda yapılması planlanan İngiltere-Avrupa Birliği Zirvesi'ne değindi. Burnham, zirvede özellikle ekonomik büyüme ve düzensiz göç konularında daha kapsamlı iş birliği imkanlarının ele alınacağını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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