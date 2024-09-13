İngiliz Kraliyet ailesinin en genç üyelerinden 11 yaşındaki Prens George, pilotluk eğitimine başladı

Kraliyet ailesinin en genç üyelerinden Prens George, henüz 11 yaşındayken pilotluk eğitimine başladı. Geleceğin İngiltere Kralı, geçtiğimiz hafta okul tatilinin son gününde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Berkshire'daki White Waltham Havaalanı'nda gerçekleşen bu özel an, Galler Prensi William ve Prensesi Kate'in gözetiminde yaşandı. Görgü tanıklarına göre, genç prens uçuştan büyük keyif aldı.

Kraliyet ailesinin havacılık geleneğini sürdüren George, büyük büyükbabası Prens Philip'in de eğitim aldığı aynı havaalanında uçmayı öğreniyor. Babası Prens William'ın da deneyimli bir helikopter pilotu olduğu biliniyor.

Bu gelişme, Kraliyet ailesinin havacılığa olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kral Charles, Prens William, Prens Harry ve Prens Andrew gibi aile üyelerinin hepsi çeşitli dönemlerde pilotluk yapmış veya askeri havacılık görevlerinde bulunmuştu.

Prens George'un bu erken yaşta uçuş eğitimine başlaması, gelecekteki rolüne hazırlanmasının bir parçası olarak görülüyor. Kraliyet gözlemcileri, bu adımın genç prensin liderlik ve sorumluluk alma becerilerini geliştirmesine yardımcı olacağını düşünüyor.

White Waltham Havaalanı yetkilileri, Prens George'un eğitiminin güvenli bir şekilde ve tecrübeli eğitmenler eşliğinde gerçekleştiğini vurguladı. Havaalanı, İngiltere'nin en eski ve en büyük çim pistli havaalanlarından biri olarak biliniyor.

Bu haber, Kraliyet ailesinin yeni nesil üyelerinin eğitimi ve gelişimi konusundaki yaklaşımlarını göstermesi açısından önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde Prens George'un uçuş becerilerini geliştirmeye devam edeceği ve belki de ileride diğer aile üyeleri gibi askeri veya sivil havacılık görevlerinde yer alabileceği düşünülüyor.