İngiliz komedyenin ABD vizesi, Trump eleştirileri nedeniyle reddedildi

Ünlü İngiliz komedyen Dom Joly ABD Başkanı Donald Trump'ı sosyal medyada eleştirilerinin ardından ABD vize başvurusunun reddedildiğini iddia etti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VİZE REDDİNE NEDEN OLDU

Gerçek adı gerçek adı Dominic John Romulus Joly olan komedyen, Times Radio'daki konuk sunuculuk programında, Trump karşıtı paylaşımları nedeniyle "ABD'ye girişine izin verilmediğini" açıkladı. Joly programda şunları söyledi: "Sosyal medyadaki Trump karşıtı görüşlerim nedeniyle, ülkeye giriş izni almayacağımı düşünüyorum."

Komedyen, ABD'ye seyahat edecek diğer İngiliz vatandaşlarının da benzer endişeler taşıdığını belirtti ve "Tanıdığım birçok insanın şu anda ABD konusunda biraz tedirgin olduğunu düşünüyorum; güvenlik açısından değil, sadece giriş yapıp yapamayacakları konusunda endişeliler." dedi.

TRUMP'A YÖNELTTİĞİ ELEŞTİRİLER

Dom Joly, Eylül ayındaki İngiltere ziyaretinde de Trump'ı eleştirmişti. Sosyal medyada paylaştığı videolarda, ABD başkanını alaycı bir dille yorumlamış ve"Windsor Kalesi'nde bu şakayı izliyordum; turuncu pislik maymun Trump orada oturuyordu, somurtuyordu, biz de ona yaranmak zorundaydık." demişti.

Joly paylaşımlarından birinde Trump fotoğrafıyla yan yana koyduğu tavuk döner fotoğrafının altına;"Trump'ın bana kimi hatırlattığını hatırlamaya çalışıyordum. Sonra kepab yediğim zamanı hatırladım" notu düşmüştü.

ELEKTRONİK SEYAHAT YETKİLENDİRME SİSTEMİ (ESTA)

Joly, ABD'nin, vizesiz seyahat imkânı olan ülkelerden gelen yolculardan beş yıllık sosyal medya geçmişini talep etmeyi planladığını da hatırlattı.

ABD'ye giriş için kullanılan ESTA sistemi kapsamında, ziyaretçilerin son beş yılda kullandıkları tüm sosyal medya kullanıcı adları, e-posta adresleri, telefon numaraları ve aile bilgilerini sunmaları istenebiliyor.

Birleşik Krallık ve vizesiz ABD'ye seyahat edebilen diğer ülkelerden gelen yolcuların Elektronik Seyahat Yetkilendirme Sistemi (ESTA) belgesine ihtiyaçları var, ancak Dom Joly ESTA başvurusunun reddedildiğini söyledi.

JOLY'NİN AÇIKLAMALARI VE TEPKİLER

Joly, Times Radio'daki programda ayrıca şunları ekledi: "Bence yanınızda kullanıp atabileceğiniz bir telefon bulundurmalısınız. Ama anlaşılan o ki, artık ESTA başvurusu yaparken bile beş yıllık sosyal medya geçmişinizi istiyorlar."

Komedyen, Fransızca konuşmasının bile sorgulandığını belirterek, başvuru sürecindeki uygulamaları eleştirdi.