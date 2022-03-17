İngiliz basınından 15 maddelik barış planı iddiası: Ukrayna'yı Türkiye dahil 3 ülke koruyacak

İngiliz Financial Times Gazetesi, Rusya ile Ukrayna arasında 15 maddelik geçici bir barış planı olduğunu öne sürdü. Bu maddelere göre ateşkes sağlanacak, Ukrayna tarafsızlığını ilan edecek ve silahlı kuvvetlerinin sınırlandırılmasını kabul edecek. Ardından Rusya, Ukrayna'dan çekilecek.

BARIŞ PLANINDA ÖNEMLİ İLERLEME KAYDEDİLDİ

Financial Times, müzakerelerle bağlantılı 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde ayrıca, tarafların 15 maddelik geçici bir barış planında önemli ilerleme kaydettiğini iddia etti.

TÜRKİYE DAHİL 3 ÜLKE TARAFINDAN KORUNACAK

Bununla birlikte, geçici barış planına göre Ukrayna, NATO'ya katılma hedefinden vazgeçecek, yabancı ülkelerin askeri üslerine veya silahlarına ev sahipliği yapmayacağı garantisi de verecek. Bunun karşılığında Ukrayna; ABD, İngiltere ve Türkiye gibi müttefiklerden koruma sağlayacak.

EN BÜYÜK ANLAŞMAZLIK MESELESİ; DONBASS VE KIRIM

Moskova tarafının, Kırım'ın Rus toprağı ve Donbass'ın ise cumhuriyet olarak tanınmasını istediği kaydedildi. Ukrayna tarafı ise, anlaşma için öncelikli olarak Rus askerlerinin tüm Ukrayna'dan çekilmesini şart koştu. Uzlaşmada Kırım ve Donbass meselenin sorun olabileceği belirtildi.

"RUSYA ZAMAN KAZANMAK İÇİN MASAYA OTURUYOR"

Ukrayna tarafı, Rusya'nın samimiyeti konusunda da kaygılı. Ukraynalı yetkililer, Rusların cepheye mühimmat ve asker sevkiyatı yapabilmek için zaman kazanmaya çalıştığından endişe ediyor.

KREMLİN'İN "İSVEÇ VE AVUSTURYA" MODELİ TEKLİFİ

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Ukrayna'nın tarafsızlığının Avusturya veya İsveç modeli olabileceğini dile getirdi. Sözü geçen 15 maddelik taslağın ilk olarak pazartesi günü müzakere edildiği de gelen haberler arasında bulunuyor. Financial Times'ta çıkan barış planı iddiası Kremlin'e de soruldu. Kremlin iddiaları yalanlamayarak, "Herhangi bir anlaşmayı açıklamak için erken" değerlendirmesinde bulundu.