İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı

İngiltere'den bir bakıcı, Suudi bir prens aleyhine açtığı maaş davasını kazandı ancak hala parasını alamadığını söylüyor.

45 yaşındaki Mark James, Fransa'da Prens Fahd bin Sultan el-Suud'a karşı açtığı dava sonucunda 200.000 € (yaklaşık 171.000 £) alacağına hükmedildi. Fakat James, hâlâ bu paranın tek bir kuruşunu bile almadığını belirtti.

Prens Fahd, 74 yaşında ve 1962-2011 yılları arasında Suudi Arabistan'ın savunma bakanı olarak görev yaptı. Şu anda Tabuk bölgesinin valisi.

James, Paris'in en lüks semtlerinden biri olan 8. bölgedeki üç katlı büyük bir malikâneyi prens adına yönetiyordu.

James, malikanede kaldığı süre boyunca sıcak suyun olmadığını, asansörün bozuk olduğunu ve yüzme havuzunun da arızalı pompa nedeniyle kullanılamadığını anlattı. Bunun sebebi ise gaz faturalarının ödenmemesiydi.

Nisan ayında mahkeme, prensin sahip olduğu Sofici adlı şirketin James'e maaşını ve tazminatını ödemesine karar verdi. Ayrıca şirketin 70.000 € tutarındaki ilk taksiti ödememesi halinde günlük 1.000 € ceza ödeyeceği bildirildi.

Ancak James, bu karara rağmen hala parasını alamadığını söyledi. Ödemelerin yapılmamasıyla ilgili sorun devam ediyor.