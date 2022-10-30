İlk kez 1980 yılında görülmüştü! 'Kara gözlü çocuk' yeniden ortaya çıktı, dünya tedirgin

İngiltere'de ormanlık alanda ilk kez 1980 yılında görülen ve 'Kara gözlü çocuk' olarak adlandırılan bir silüet, tam 42 yıl sonra yeniden görüldü. Hayalet uzmanı Lee Brickley, kara gözlü çocuğun ormanda kamp yapan iki genci korkutmak için ortaya çıktığını anlattı. Çocuğa ilişkin araştırmalar ise devam ediyor.

İngiltere'de çok geniş bir kesim tarafından inanılan 'Kara gözlü çocuk' hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İngilizler tarafından ortaya atılan iddiaya göre ormanda yaşayan ve gözlerindeki derin siyahlık nedeniyle 'Kara gözlü çocuk' olarak adlandırılan yaratık, ilk kez 1980 yılında görüldü.

YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Daha önce de çeşitli vakaları incelemesiyle tanınan Hayalet uzmanı Lee Brickley, kara gözlü çocuğun Staffordshire'deki ormanlık alanda kamp yapan Kylie Drakeford ve Ben Tilly adlı iki genci korkutmak için yeniden ortaya çıktığını söyledi.

"BAŞKA ÜLKELERDE DE GÖRÜLEBİLİR"

Kara gözlü çocuğun gerçek olduğuna inananlar kadar hikaye ve efsane olduğuna inanlar da var. Bir kesim ise çocuğun bir deney kapsamında ormana hapsedildiğini öne sürüyor. Başka bir kesim ise kara gözlü çocuğun insanlığı uyarmaya geldiğini ve başka ülkelerde de ortaya çıkabileceğini iddia ediyor. Kara gözlü çocuğun şu ana kadar fiziksel bir saldırısına ise rastlanmadı.