İlişkiye girdiği genç adamın kim olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlişkiye girdiği genç adamın kim olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı

Haberler.com - Dünya
 - Güncelleme:
İlişkiye girdiği genç adamın kim olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı

Amerika Carolina'da 33 yaşındaki eski öğretmen ve OnlyFans modeli Amy Kupps, gece gittiği mekanda sarhoşken bir gençle tanışıp evinde cinsel ilişkiye girdi. Amy, sabah uyandığında ilişkiye girdiği kişinin eski öğrencisi olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı.

Öğrencisinden hamile kalan Amy, gece arkadaşları ile eğlendiği mekanda genç birinin sürekli kendisine bakarak dikkatini çektiğini, bir süre sonra kendisi ile sohbet ettikten sonra eve gidip ilişkiye girdiğini söyledi.

İlişkiye girdiği genç adamın kim olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı

Sabah uyandıklarında ise ilişkiye girdiği kişinin "Beni hatırladın mı?" diye soru sorması üzerine Amy, "Hayır" cevabını verdi. Genç adam Amy'e eski öğrencisi olduğunu söyleyip kanıtlamak için not defterini gösterdi.

İlişkiye girdiği genç adamın kim olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı

2016 yılında öğrencisi olan genç ile ilişkisini bitirmeyi planlayan Amy, hamile kaldığını öğrenince bu planından vazgeçti.

İlişkiye girdiği genç adamın kim olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı

Katolik olduğu için kürtaja karşı olduğunu bu nedenle çocuğu aldırmayacağını söyleyen olan Amy, finansal olarak çocuğuna bakacak güce sahip olduğunu söyledi.

İlişkiye girdiği genç adamın kim olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı

Haberler.com - Dünya

Cinsellik Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title