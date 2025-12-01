Haberler

İki kardeş, 9 metre yükseklikten atlayarak yangından kurtuldu

İki kardeş, 9 metre yükseklikten atlayarak yangından kurtuldu Haber Videosunu İzle
İki kardeş, 9 metre yükseklikten atlayarak yangından kurtuldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Grenoble kentinde çıkan apartman yangınında iki kardeş, 9 metre yükseklikten atlayarak kurtuldu. 10 ve 3 yaşındaki çocuklar, çevredekilerin oluşturduğu insan zincirine doğru atlayarak hayatta kaldı. Çocukları yakalamaya çalışan altı kişiden ikisi, çarpmanın etkisiyle kolunu kırdı.

Fransa'nın Grenoble kentinde bir apartmanda çıkan yangın, iki küçük çocuğu ölümle burun buruna getirdi. Alevlerin hızla yükseldiği binada mahsur kalan 10 ve 3 yaşındaki kardeşler, tek kurtuluş yolu olarak 9 metre yükseklikten kendilerini aşağı bırakmak zorunda kaldı. O anlarda aşağıda bekleyen altı yetişkin, çocukları havada yakalayarak faciayı önledi. Ancak bu kahramanca müdahalede iki kişi kolunu kırdı.

YANGIN BİNAYI KISA SÜREDE SARDI

Yerel basın ve olay yerindeki tanıklara göre, apartmanın orta katlarında başlayan yangın hızla büyüdü. Duman tüm daireleri kaplayınca kaçacak yeri kalmayan iki küçük kardeş, pencereden yardım istemeye başladı.

Alevlerin giderek yaklaşması üzerine çocuklar, aşağıda bekleyenlerin yönlendirmesiyle pencere kenarına kadar geldi.

MAHALLE SAKİNLERİ İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURDU

O sırada sokakta bulunan altı kişi, çocukların düşebileceği bölgeyi boşaltarak bir insan zinciri oluşturdu. Tanıklara göre büyük çocuk önce kardeşini kenara getirip aşağı bıraktı, ardından kendisi atladı.

İki çocuk da kalabalığın kollarına düşerek hayatta kaldı. Kurtaran yetişkinlerden ikisi ise çarpmanın etkisiyle kol kırığı yaşadı.

ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yetkililer, çocukların ciddi bir yaralanmasının olmadığını ancak yoğun duman soludukları için hastanede gözlem altına alındıklarını açıkladı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

"GERÇEK BİR CESARET ÖRNEĞİ"

Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle, olaya koşan mahalle sakinlerini "kahramanlık" olarak nitelendirerek, "Bu insanlar hayatlarını riske atarak iki çocuğu kurtardı. Daha büyük bir trajedi yaşanmasını engellediler." dedi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Kadıköy'de kazanan yok! Derbide son sözü 90+5'te Fenerbahçe söyledi

Neler oldu neler! Kadıköy'de 90+5'te nefes kesen son!
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Salonu ağlayarak terk etti! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Kazandığını bakın nereye yatırmış! Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı

Kazandığını bakın nereye yatırmış! Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı

Yüzbaşı uçaktan keşfetti: Dışarı çıkarılması durdurulmalı
Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü

Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Rakiplerine okkalı gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti

229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.