İki kardeş, 9 metre yükseklikten atlayarak yangından kurtuldu

Fransa'nın Grenoble kentinde bir apartmanda çıkan yangın, iki küçük çocuğu ölümle burun buruna getirdi. Alevlerin hızla yükseldiği binada mahsur kalan 10 ve 3 yaşındaki kardeşler, tek kurtuluş yolu olarak 9 metre yükseklikten kendilerini aşağı bırakmak zorunda kaldı. O anlarda aşağıda bekleyen altı yetişkin, çocukları havada yakalayarak faciayı önledi. Ancak bu kahramanca müdahalede iki kişi kolunu kırdı.

YANGIN BİNAYI KISA SÜREDE SARDI

Yerel basın ve olay yerindeki tanıklara göre, apartmanın orta katlarında başlayan yangın hızla büyüdü. Duman tüm daireleri kaplayınca kaçacak yeri kalmayan iki küçük kardeş, pencereden yardım istemeye başladı.

Alevlerin giderek yaklaşması üzerine çocuklar, aşağıda bekleyenlerin yönlendirmesiyle pencere kenarına kadar geldi.

MAHALLE SAKİNLERİ İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURDU

O sırada sokakta bulunan altı kişi, çocukların düşebileceği bölgeyi boşaltarak bir insan zinciri oluşturdu. Tanıklara göre büyük çocuk önce kardeşini kenara getirip aşağı bıraktı, ardından kendisi atladı.

İki çocuk da kalabalığın kollarına düşerek hayatta kaldı. Kurtaran yetişkinlerden ikisi ise çarpmanın etkisiyle kol kırığı yaşadı.

ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yetkililer, çocukların ciddi bir yaralanmasının olmadığını ancak yoğun duman soludukları için hastanede gözlem altına alındıklarını açıkladı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

"GERÇEK BİR CESARET ÖRNEĞİ"

Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle, olaya koşan mahalle sakinlerini "kahramanlık" olarak nitelendirerek, "Bu insanlar hayatlarını riske atarak iki çocuğu kurtardı. Daha büyük bir trajedi yaşanmasını engellediler." dedi.