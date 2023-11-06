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İki bacağını kaybeden Gazzeli kızın sözleri yürek dağladı: Gelecek diye bir şey yok, protez bacaklar istemiyorum

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi ise uzuvlarını kaybetti. Artık 2 bacağı olmayan 13 yaşındaki kızın "Gelecek diye bir şey yok. Benim geleceğim bitti. Protez bacaklar istemiyorum. Sahte bacaklar bana hep o anı hatırlatacak" şeklindeki sözleri yürek dağladı.