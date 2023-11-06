İki bacağını kaybeden Gazzeli kızın sözleri yürek dağladı: Gelecek diye bir şey yok, protez bacaklar istemiyorum
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi ise uzuvlarını kaybetti. Artık 2 bacağı olmayan 13 yaşındaki kızın "Gelecek diye bir şey yok. Benim geleceğim bitti. Protez bacaklar istemiyorum. Sahte bacaklar bana hep o anı hatırlatacak" şeklindeki sözleri yürek dağladı.
Layan el-Baz'ın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği aralıksız saldırılarından birinin sonucu bacakları kesilmiş. Aldığı ağrı kesicilerin etkisi geçince acı içinde ağlıyor. Protez almanın zaten neredeyse imkansız olduğu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Nasır hastanesinde tedavisi süren 13 yaşındaki Filistinli çocuk "Takma bacak istemiyorum" diyor.