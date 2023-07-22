İİT, İsrail'in Batı Şeria'da 2 Filistinli genci öldürmesini kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 17 ve 19 yaşlarındaki Filistinli 2 genci öldürmesini kınadı. İİT, uluslararası topluma İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı devlet terörüne son verme çağrısı yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 17 ve 19 yaşlarındaki Filistinli 2 genci öldürmesini kınadı.

Batı Şeria'da 17 yaşındaki Muhammed Fuad Ata el-Bayed ve 19 yaşındaki Fevzi Mahalfe'nin İsrail güçlerince öldürülmesine tepki gösteren İİT, yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, son yaşananların İsrail'in işlediği suçların ve ihlallerin bir yenisi olduğu ve soruşturma açılması gerektiği belirtildi.

İİT açıklamasında uluslararası topluma "İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı sistematik devlet terörüne karşı sorumluluğunu üstlenme ve bu suçlara son vermek için harekete geçme" çağrısı yapıldı.

Ramallah'ın Umm Safa köyünde dün İsrail askerlerinin gerçek mermiyle başından yaraladığı 17 yaşındaki Muhammed Fuad Ata el-Bayed, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 19 yaşındaki Fevzi Mahalfe de dün gece Nablus'un Sebastiya beldesinde aracıyla seyir halindeyken İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olmuştu.