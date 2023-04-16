Sudan'daki çatışmalarda en az 56 kişi öldü, 595 kişi yaralandı

Sudan'da aylardır yüksek devam eden tansiyon dün ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalarla zirveye çıktı. Çatışmalarda en az 56 sivilin hayatını kaybettiği, 595 kişinin yaralandığı açıklanırken, HDK'nın lideri General Muhammed Hamdan Dagalo'nun "Sizin nerede saklandığınızı biliyoruz ve sizi oradan çıkarıp adalete teslim edeceğiz yoksa köpek gibi öleceksiniz" sözlerinin iç savaşa sürüklenen ülkedeki gerilimi daha da tırmandırması bekleniyor.

Sudan'da ordu ve paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çıkan çatışmalarda en az 56 sivilin yaşamını yitirdiği ve 595 kişinin yaralandığı belirtildi.

PORT SUDAN'DA DA SİLAH SESLERİ

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan görgü tanıkları taraflar arasında Hartum yakınındaki Omdurman kentinde çatışmaların kuvvetlendiğini söyledi. Sabah saatlerinde Hartum yakınlarında, Omdurman'da ve Bahri kentlerinde çatışma sesleri duyulurken daha önce çatışmanın yaşanmadığı Kızıl Deniz şehri Port Sudan'da da silah seslerinin duyulduğu öğrenildi.

GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN ÇAĞRI

Sudan Genelkurmay Başkanı Abdül Fettah El-Burhan Katar merkezli Al-Jazeera TV'ye konuştu ve HDK'nın geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

"KÖPEK GİBİ ÖLECEKSİNİZ"

HDK'nın lideri olan ve Hemedtiismiyle bilinen General Muhammed Hamdan Dagalo ise Burhan hakkında "Kanun kaçağı" ve "yalancı" diyerek, "Sizin nerede saklandığınızı biliyoruz ve sizi oradan çıkarıp adalete teslim edeceğiz yoksa köpek gibi öleceksiniz" dedi.

ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKMIŞTI

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan "sözlü kavga", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü. 2021'de ülkede yaşanan askeri darbe sonrasındaki geçiş döneminde ordu ve HDK siyasi güç için kutuplara ayrılmış fakat taraflar arasında bir anlaşma sağlanamamıştı.