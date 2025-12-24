İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü
Suriye'de devrik lider Beşşar Esed'e bağlı "Kaplan Güçleri" olarak bilinen birliklerde saha komutanı olarak görev yapan es-Suhni'nin, mali bir anlaşmazlık nedeniyle başka bir Suriyeli tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öldürüldüğü bildirildi.
- Lübnan ordusu, Suriye vatandaşı es-Suhni'nin Beyrut'un kuzeyindeki Keservan bölgesine bağlı Kefer Yasin beldesinde öldürüldüğünü açıkladı.
- Es-Suhni, Esed rejim ordusunda 'Kaplan Güçleri' olarak bilinen birlikte saha komutanı olarak görev yaptı.
- Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından es-Suhni Lübnan'a kaçtı.
Lübnan ordusu, Suriye vatandaşı es-Suhni'nin başkent Beyrut'un kuzeyindeki Keservan bölgesine bağlı Kefer Yasin beldesinde öldürüldüğünü açıkladı.
MALİ ANLAŞMAZLIK İDDİASI
es-Suhni'nin, taraflar arasında yaşanan mali bir anlaşmazlık sonucu cinayete kurban ettiği belirtildi. Ordudan yapılan açıklamada, yürütülen izleme ve takip çalışmaları sonucunda es-Suhni'yi öldürdüğü belirtilen Suriye vatandaşı V.D'nin yakalandığı ifade edildi.
ESED'İN SAHA KOMUTANIYDI
es-Suhni, Esed rejim ordusu saflarında "Kaplan Güçleri" olarak bilinen birlikte uzun yıllar saha komutanı olarak görev yaptı.
REJİMİN DEVRİLMESİYLE LÜBNAN'A KAÇTILAR
Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından, ordu ve güvenlik birimlerinde görev yapan bazı isimler gibi o da Lübnan'a kaçtı.