İbrahim Kalın masada! Mısır'daki müzakerelerden dikkat çeken görüntüler

İbrahim Kalın masada! Mısır'daki müzakerelerden dikkat çeken görüntüler
Güncelleme:
Hamas ve İsrail heyetleri arasında Mısır'da gerçekleşen ateşkes müzakerelerinden görüntüler geldi. Müzakerelerde Türkiye ve Katar da bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede ortaya koyduğu Gazze'de ateşkes planı barış umutlarını arttırdı. Hamas, plana olumlu yaklaşırken; Netanyahu da planı kabul ettiğini duyurdu.

MISIR'DA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yaşanan gelişmelerin ardından Hamas ve İsrail heyetleri arasındaki Gazze'de ateşkes planı müzakereleri başladı. Müzakerelerin adresi ise Mısır oldu.

Mısır'daki müzakerelere Türkiye de üst düzey katılım gösterdi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, müzakerelerdeki yerini aldı.

MÜZAKERELERDEN DİKKAT ÇEKEN KARELER

Öte yandan müzakerelere ilişkin görüntüler de geldi. Fotoğraflarda İbrahim Kalın'ın da yer alması dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
