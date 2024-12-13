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İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti terör örgütünü korkuttu

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Terör örgütü PYD/YPG lideri Mazlum Abdi, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'a yaptığı ziyarete ilişkin "HTŞ'nin Türkiye ile ilişkileri ve İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti bizi elbette endişelendiriyor" açıklamasında bulundu.

Esad rejimin devrilmesinin ardından Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Dün MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti büyük yankı uyandırırken; Kalın'ın ziyareti terör örgütü PYD/YPG'yi rahatsız etti. Terör örgütü PYD lideri Mazlum Abdi, yaptığı açıklamada "HTŞ'nin Türkiye ile ilişkileri ve İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti bizi elbette endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRK ORDUSUNUN SİHA SALDIRISI BİZİ FELÇ ETTİ"

Öte yandan "Sürekli saldırı altındayız. Türk ordusu tarafından günde en az 80 SİHA saldırısı alıyoruz. Yoğun top atışları var. Bu durum bizi felç etti" diyen Abdi, "Umarız ABD, bölgelerimize yönelik bu saldırıları durdurmak için yeterli siyasi baskıyı uygular" diye konuştu.

İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti terör örgütünü korkuttu
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

TÜRK DEVLETİ SİZLERİ BULACAK VE HER BİRİNİZİ BİN PARÇAYA BÖLECEKTİR!

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Yine yalan haber

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

TÜRKLERDEN TERÖRİSTLERE SİHA SALDIRISI MI ? HALİS BAY AMCUK HOCA BU HABERİ BEĞENMEDİ.

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