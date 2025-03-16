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Yemen'deki Husiler: ABD'nin Sana'ya yönelik saldırıları karşılıksız kalmayacak

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ABD ordusu, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla Yemen'i ağır bombardıman altına alırken Husiler'den ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırılarının karşılıksız kalmayacağı ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırılarının karşılıksız kalmayacağını duyurdu.

"TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR SAVAŞ SUÇU"

Husilerin Siyasi Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'daki yerleşim bölgelerini hedef almalarının hain bir saldırı ve tam teşekküllü bir savaş suçu olduğu belirtildi.

"SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI AMERİKAN TERÖRİZMİNİN KANITI"

Açıklamada, sivillerin hedef alınmasının, kendisine karşı çıkan halklara ve ülkelere yönelik Amerikan terörizminin bir başka kanıtı olduğu belirtildi. Saldırıların, Yemen'in Filistin halkına yönelik destekleyici tutumu dolayısıyla düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu durumun Yemen'i Filistin'e destek vermekten ve Gazze'ye destek görevini yerine getirmekten alıkoymayacağına işaret edildi. Açıklamada, bu saldırıların karşılıksız kalmayacağı ve Husilerin silahlı kuvvetlerinin tırmanışa tırmanışla karşılık vermeye hazır olduğu ifade edildi.

"BAĞIMSIZ BİR DEVLETE KARŞI AÇIK BİR SALDIRI"

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam da X platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarının bağımsız bir devlete karşı açık bir saldırı olduğunu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik haksız kuşatmasını sürdürmesini teşvik ettiğini belirtti. Abdusselam, ABD Başkanı Donald Trump'ın Babu'l Mendeb Boğazı'nda uluslararası seyrüseferin tehdit altında olduğu yönündeki iddialarının uluslararası kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız olduğunu vurguladı.

Sözcü Abdusselam, Husilerin Gazze'ye destek amacıyla Kızıldeniz ve çevresinde ilan ettiği seyrüsefer yasağının, Filistin direnişi ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına uygun olarak Gazze halkına insani yardım ulaştırılıncaya kadar İsrail nakliyesiyle sınırlı olduğunu ve yasağın, arabuluculara dört günlük bir süre verilmesinin ardından geldiğini kaydetti. Abdusselam, "Kızıldeniz'deki uluslararası seyrüsefer Yemen tarafından güvende kalacaktır ve Amerikan saldırıları Kızıldeniz'in militarizasyonuna geri dönüştür ve bölgedeki uluslararası seyrüsefer için gerçek tehdit budur." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Husiler, ABD ile İngiltere'nin dün başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında 13 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Yemen'deki Husiler: ABD'nin Sana'ya yönelik saldırıları karşılıksız kalmayacak
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber Yorumların87bsbyhk2:

yemen diye bir ülke kalmıcak demek . hayırlısı olsun

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Haber Yorumlarıİrfan Çapın:

şimdi ABD düşünsün

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Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

e hadi? ne bekliyorsunuz daha?

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Haber YorumlarıEmre emre:

INGILTERE VE ABD karı koca gibi

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