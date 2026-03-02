İran'a saldırılar sonrasında petrol ve altın fiyatları yükseldi

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattıkları operasyonların ardından Hürmüz Boğazı'nda en az üç geminin saldırıya uğramasıyla birlikte küresel petrol fiyatları yükselişe geçti.

2 Mart Pazartesi sabahı Asya piyasalarında Brent petrol fiyatı kısa süreliğine %10 yükseldi. Sabah TSİ 5.00 itibarıyla fiyatlar %4 artarak 76,16 seviyesine geldi.

ABD ve İsrail'in İran'da dini lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil üst düzey liderlerini öldürdüklerini söyledikleri saldırılara İran, Ortadoğu genelinde misillemelerle yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Mart'ta İngiliz basınına verdiği demeçte çatışmaların dört hafta kadar sürebileceğini söyledi.

Askeri çatışmaların uzayacağı beklentisiyle güvenli limanlara yönelen yatırımcıların ilgisi altının ons fiyatının yüzde 1,4 artarak 5.350 dolara çıkmasıyla sonuçlandı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte Hürmüz Boğazı yakınlarında en az üç gemiye saldırı düzenlenmesi de etkiliydi.

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi (UKMTO), iki geminin vurulduğunu ve üçüncü bir geminin "çok yakınında" "bilinmeyen bir patlama olduğunu" bildirdi.

İran, dünyanın petrol ve doğalgazının yaklaşık %20'sini taşıyan boğazdan gemilerin geçmemesi konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bölgede riskin yükselmesiyle gemilerin boğazdan geçişi için yapılan sigorta maliyetinin fırlamasının ardından trafiğin durma noktasına geldiği bildirildi.

MST Research enerji araştırmaları başkanı Saul Kavonic, BBC'ye verdiği demeçte, "Piyasa panik yapmıyor" dedi.

"Şu ana kadar petrol taşımacılığı ve üretim altyapısının hiçbir tarafın öncelikli hedefi olmadığı konusunda daha fazla netlik var" diye ekledi.

"Piyasa, Hürmüz Boğazı'ndan geçişin yeniden başlamasına dair işaretleri izleyecek; bu da petrol fiyatlarının tekrar düşmesine neden olabilir."

1 Mart'ta Suudi Arabistan ve Rusya'nın da dahil olduğu petrol üreten ülkeler grubu OPEC+, fiyat artışlarını hafifletmek için günlük üretimlerini 206 bin varil artırma konusunda anlaştı. Ancak bazı uzmanlar bunun etkisinin sınırlı olacağını düşünüyor.

Bazı analistler, uzun süreli bir çatışma durumunda fiyatların 100 doların üzerine çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İngiltere Otomotiv Derneği Başkanı Edmund King fiyat artışlarının benzin fiyatlarını artırabileceği konusunda uyardı. Artış miktarının çatışmaların uzunluğuna bağlı olacağı öngörüsünde bulundu.