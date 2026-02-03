Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseldi, İran, ABD petrol tankerini durdurmaya kalktı

İran ve ABD arasında tansiyon tavan yaptı. İki ülke arasında savaşın başlamayacağı merak edilirken, Tahran'dan çarpıcı bir hamle geldi.

İRAN HÜCUM BOTLARI, ABD TANKERİNİ ARAMAYA KALKTI

Ağır makineli silahlarla donatılmış 6 İran hücum botu, Hürmüz Boğazı'nda ABD bayraklı, Danimarka sahipli M/T STENA IMPERATIVE adlı petrol tankerine yaklaştı. İran Devrim Muhafızları'nın arama emri verdiği tanker hızını artırarak uzaklaştı.

Tanker, bir ABD donanma gemisiyle buluşarak Bahreyn'e kadar eskort eşliğinde yoluna devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrılan tankerin Bahreyn'deki ABD Deniz Üssü'ne gittiği öğrenildi.

İRAN TABİKAT YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

İran, Hürmüz Boğazı çevresindeki hava sahasında askeri atış faaliyeti nedeniyle bir NOTAM yayımlamış ve Hürmüz Boğazı çevresinde askeri atış faaliyeti gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Askeri faaliyetin 27–29 Ocak tarihlerinde 5 deniz mili yarıçaplı dairesel bir alan içinde yapılacağı ve tatbikat süresince söz konusu bölgede yer seviyesinden 25 bin fit irtifaya kadar olan hava sahasının kısıtlı ve tehlikeli kabul edileceği bildirilmişti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda, güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 6 bin 126 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 880 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.