HÜDA PAR'dan Suriye açıklaması: İslam'a uygun yeni anayasa oluşturulmalı

Suriye'de muhalif grupların Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğinde ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) desteğiyle Esad rejimine karşı 27 Kasım'da başlattığı operasyon, başkent Şam'ın kontrolünün tamamen ele alınmasıyla 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Tarihi gelişmeye ilişkin HÜDA PAR'dan yazılı açıklama geldi.

"SURİYE SURİYELİLERİNDİR"

Ülkedeki yönetimin halkın iradesine kansız bir şekilde geçmesinin son derece önemli olduğunun belirtildiği açıklamada, "Suriye, bütün unsurları ve bütün farklılıkları ile Suriyelilerindir. Suriye'nin geleceğini belirleyecek olan da yalnızca Suriye halkı olmalıdır." denildi.

"İSLAM'A UYGUN YENİ BİR ANAYASA OLUŞTURULMALI"

Geçiş hükümetinin yeni anayasa oluşturması gerektiğinin aktarıldığı açıklamada, "Ülkede yaşayan bütün tarafların adil bir şekilde temsil edileceği yeni bir anayasa komisyonu kurulmalı, bu komisyon işler hale getirilmeli ve makul bir süre içinde bu anayasanın oluşturulması sağlanmalıdır. Suriye toplumunun çoğunluğunun İslam inancına mensup olduğu gerçeğinden hareketle İslam hukuku ile İslam medeniyetine uygun bir anayasa oluşturulması öncelenmelidir." ifadelerine yer verildi.

"SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE DÖNEBİLMELERİNİN ŞARTLARI OLUŞTURULMALI"

HÜDA PAR'ın konuyla ilgili açıklamasının tamamı şöyle:

"61 yıllık Baas rejiminin çöküşü, Suriye halkının haklı mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasıdır. Son aşamada ülkedeki yönetimin halkın iradesine kansız bir şekilde geçmesi de son derece önemlidir. Öncelikle bilinmelidir ki Suriye, bütün unsurları ve bütün farklılıkları ile Suriyelilerindir. Suriye'nin geleceğini belirleyecek olan da yalnızca Suriye halkı olmalıdır.

Uzun kaos sürecinden sonra ülkede huzurun, emniyetin, barışın ve birlikte yaşama kültürünün oluşturulması çok önemlidir. Baas rejimi ilk günden beri ülkede sadece diktatörlük yapmıştır. Bu süre boyunca Suriye halkının başından katliam, baskı, işkence, sıkıyönetim, muhacerat ve zindan hiç eksik olmadı. Suriye'de istikrarı tesis etmekle görevlendirilecek olan geçiş hükümetinde tüm tarafların adil bir şekilde temsil edilmesi Suriye halkının menfaatine olacaktır.

Bölgenin istikrarı için uluslararası tüm aktörlerin Golan Tepeleri de dâhil Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve halkın iradesine saygı göstermesi elzemdir. Hem Suriye hem de bölgemiz için sorumlu bir diplomasi ile ortak bir geleceğin inşası mümkündür. Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığı yeni bir anayasanın oluşturulması geçiş hükümetinin en önemli sorumluluğudur.

Kurulacak olan bu geçiş hükümeti tarafından öncelikli olarak;

-Ülkede huzur ve sükûnet tesis edilmelidir.

-Ülkede yaşayan bütün tarafların adil bir şekilde temsil edileceği yeni bir anayasa komisyonu kurulmalı, bu komisyon işler hale getirilmeli ve makul bir süre içinde bu anayasanın oluşturulması sağlanmalıdır. Suriye toplumunun çoğunluğunun İslam inancına mensup olduğu gerçeğinden hareketle İslam hukuku ile İslam medeniyetine uygun bir anayasa oluşturulması öncelenmelidir.

- 13 yıldan beri devam eden iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalmış ve halen çeşitli ülkelerde muhacir olarak yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin emniyet içerisinde kendi memleketlerine dönebilmelerinin şartları oluşturulmalıdır.

-Ülkede demografik yapının değiştirilmesine engel olunmalı, herkesin kendi memleketinde huzur içerisinde yaşaması sağlanmalıdır.

-Birlik ve beraberliğin zedelenmesine, toplumun ve Suriyeli güçlerin birbirine düşürülüp kırdırılmasına fırsat verilmemelidir.

-Yaşanan bütün bu gelişmelerin ülkede kardeşliği ve birlikte yaşama kültürünü tesis etmesini temenni ediyoruz. ABD'nin İsrail lehine şeytanca sinsi planlarını uygulamasına engel olunmalıdır. Bununla birlikte Suriye'nin yeni düzeninin İsrail'e karşı Filistin mücadelesini daha da güçlendirerek Kudüs'ün özgürlüğüne giden yolu açmasını diliyoruz."