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HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı

HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
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Geçtiğimiz günlerde rejim güçleriyle çatışarak Halep'in tamamını ele geçiren HTŞ, Halep'teki cumhurbaşkanlığı sarayında ele geçirdiği Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a ait mayolu fotoğrafı paylaştı.

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar ile Beşar Esad güçleri arasındaki çatışmalar 27 Kasım'dan bu yana devam ediyor. Rejim güçleriyle çatışarak Halep'in tamamını ele geçiren silahlı gruplar, önemli kentlerden biri olarak gösterilen Hama'da da kontrolü sağlamak üzere... Tüm dünya bölgede olan biteni yakından takip ederken HTŞ, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a ait özel fotoğrafları servis etti.

ESAD'A AİT ÖZEL FOTOĞRAFLARI SERVİS ETTİLER

Üç günden kısa bir sürede rejim askerlerini geri püskürterek Halep'in tamamında kontrolü sağlayan HTŞ'nin ele geçirdiği yerlerden biri de cumhurbaşkanlığı sarayıydı. Buradan fotoğraf ve videolar paylaşarak gövde gösterisi yapan HTŞ, bugün Esad'ın gençlik yıllarına ait özel fotoğraflarını servis etti. Yatak odasında çekildiği belli olan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte paylaşılan o kareler;

HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı

HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Darısı diğer dikatatörlerin başına Anlarsınız ya

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme52
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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Esedin islamla alakası yoktur.olsaydı milletini katletmezdi.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıSUNSET null:

halk yönetim boşluğunda ülkeyi idare edecek irade ararken devleti ele geçiren kafa nelerle uğraşıyor

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıclan of clans:

bari deniz şortu giyseymisin ??

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
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