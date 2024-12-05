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Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız

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Suriye'deki silahlı muhalif gruplarının Halep'e yönelik harekatında başı çeken HTŞ, kentin yönetimini Geçici Hükümet'e devretmeye hazır olduğunu açıkladı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 28 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

HALEP KARARI

Suriye'nin kuzeybatısının büyük bölümünde kontrolü sağlayan HTŞ, Halep şehrinin idaresini Suriye Geçiş Hükümetine devretmeye hazır olduklarını belirtti.

Suriye iç savaşı sürecinde muhalifler kendi yönetim yapılarını oluşturmak amacıyla adımlar atmış ve bu kapsamda "Suriye Geçici Hükümeti"ni kurmuştu.

HAMA'YA İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

Öte yandan muhaliflerin Hama'ya ilerleyişi de devam ediyor. Kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışmaya devam eden SMO unsurları; Elcid, Pasif, Hamr, El-Kreyyım, Es-Sa'n, Suruc, El-Mecdel, Şeyh Hilal, Soubin, Tel Bicu, Zor El-Mesalik, Zor El-Nasiriye, Zor Ec-Cerabiyat, El-Hacame, El-Mubarakat, El-Naura, Resm El-Bağl, El-Ayur, Kasun Ec-Cebel ve Avveyce köylerinde kontrolü eline geçirdi.

Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız
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