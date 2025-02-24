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Alman Parlamentosu'nda bir Rizeli avukat

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Almanya'da gerçekleşen erken genel seçimler sonucunda 19 Türk kökenli aday Federal Meclis'e milletvekili olarak girmeye hak kazandı. Bu isimler arasında ikinci kez parlementoya girmeye hak kazanan Rizeli Avukat Macit Karaahmetoğlu da yer aldı. Eski Rize Baro Başkanı Avukat Hüseyin Karaahmetoğlu'nun kuzeni olduğu öğrenilen Macit Karaahmetoğlu, hemşerileri için ayrı bir gurur kaynağı oldu.

Almanya'da gerçekleşen erken genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri oyların %28,6'sını alarak birinci parti oldu.

SPD ÜÇÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) %20,8 ile ikinci sıraya yerleşirken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) %16,4 oy aldı. Yeşiller Partisi %11,6, Sol Parti ise %8,8 oranında oy alarak Federal Meclis'e girmeye hak kazandı.

BARAJIN ALTINDA KALDILAR

Hür Demokrat Parti (FDP) %4,3 oy alarak %5'lik seçim barajının altında kalırken, ilk kez seçimlere katılan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi %4,9 ile barajı kıl payı aşamadı.

19 TÜRK KÖKENLİ ADAY FEDERAL MECLİS'TE

Bu seçimlerde, 19 Türk kökenli aday Federal Meclis'e milletvekili olarak girmeye hak kazandı. Önceki dönemde 14 olan Türk kökenli milletvekili sayısının artması dikkat çekti.

PARLAMENTODA BİR RİZELİ AVUKAT

Bu isimler arasında ikinci kez parlementoya girmeye hak kazanan Rizeli Avukat Macit Karaahmetoğlu da bulunuyor. İkinci kez milletvekili seçilen Karaahmetoğlu, sadece başarılı bir avukat değil, aynı zamanda etkin bir siyasetçi olarak da tanınıyor. Federal Meclis'teki ikinci dönemine başlarken, özellikle hukuk ve göç politikaları alanında etkili çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

HEMŞERİLERİNİN GURUR KAYNAĞI OLDU

Öte yandan, Avukat Macit Karaahmetoğlu'nun, Rize'nin tanınmış hukukçularından, eski Rize Baro Başkanı Avukat Hüseyin Karaahmetoğlu'nun kuzeni olduğu da öğrenildi. Bu gelişme, Rizeli hemşerileri için ayrı bir gurur kaynağı oldu.

Alman Parlamentosu'nda bir Rizeli avukat
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

burada chpliler namazsız abdessiz diye malum partiye oy verenler orada sıraya girip namazsız abdessiz sol, hırstiyan partilere oy veriyorlar bu ikiyüzlülük değilde nedir verdikleri oylarla bu hayatı yaşamamızda sebep olanlar inşallah aynısını orada yaşarlar

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