Hong Kong'un simgelerinden, yüzen restoran Jumbo battı

Hong Kong'un önemli simgelerinden olan Jumbo adlı yüzen restoran, yaklaşık 50 yıl boyunca hizmet verdiği limandan çekildikten birkaç gün sonra Güney Çin Denizi'nde battı.

Covid pandemisi sırasında Mart 2020'de kapatılan restoranın, yeni işletmecisini bekleyeceği adı açıklanmayan bir limana çekidi.

Restoranın, Paracel Adaları yakınlarında kötü hava koşulları nedeniyle Pazar günü su alıp battığı belirtiliyor.

Restoranın bağlı olduğu Aberdeen Restaurant Enterprises şirketi, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, geminin battığı bölgede suyun derinliğinin 1000 metreyi aşması nedeniyle kurtarma çalışmasına girişmenin son derece zor olacağını açıkladı.

2013'ten beri zarar ediyordu

Şirkete göre 2013'ten beri zarar eden restoran, bakım masrafları nedeniyle "mali külfet" haline gelmişti.

Jumbo'nun şimdiye kadar aralarında İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, Amerikalı oyuncu Tom Cruise ve Virgin Group'un kurucusu Richard Branson gibi ünlü kişilerin de bulunduğu 3 milyondan fazla kişiyi ağırladığı belirtiliyor.

Restoranda bir Bond filmi de çekilmişti.

Çok sayıda römorkör, 14 Haziran'da restoranı limandan çekmeye başlamıştı.