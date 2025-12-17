Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın oğlu cinayetle suçlandı

Hollywood'un efsane yönetmenlerinden Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner'ın 14 Aralık'ta Los Angeles'taki evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili olarak oğulları Nick Reiner'a cinayet suçlaması yöneltildi.

Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hochman, 32 yaşındaki Reiner'ın iki kez birinci derece cinayetle suçlandığını açıkladı.

Gözaltında olan Reiner ayrıca "tehlikeli ve ölümcül bir silah olan bıçak" kullanmakla da suçlandı.

Suçlu bulunması halinde şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına ya da idam cezasına çarptırılabilir.

Reiner'ın cezaevi yetkilileri tarafından "sağlık bakımından uygun bulunması" halinde resmi olarak mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Şüpheli mahkemeye çıkarılmadan önce tıbbi testlerden geçiyor.

ABD polisi, 78 ve 68 yaşlarındaki çiftin ölümünün "bariz bir cinayet" olarak soruşturulduğunu açıklamıştı.

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e konuşan kaynaklar, çiftin "bıçak darbeleri" almış olduğunu söylemişti.

Çifti evlerinde 28 yaşındaki kızları Romy'nin bulduğu belirtildi.

Reiner'ların ölüm nedenine dair resmi rapor açıklanmadı.

Bir polis sözcüsü, ölüm sebebinin adli tabipler tarafından tespit edileceğini söyledi.

Reiner, Harry Sally ile Tanışınca, Birkaç İyi Adam, Prenses Gelin gibi filmlerin yönetmen koltuğunda oturmuştu.

Kariyerine 1960'larda başlayan Reiner, 1970'lerde "All in The Family" adlı komedi dizisindeki "Meathead" rolüyle iki Emmy Ödülü kazandı.

Yönetmen 1989'da Harry Sally'le Tanışınca filminin setinde tanıştığı oyuncu ve fotoğrafçı Michele Reiner ile evlendi. Çiftin Romy, Nick ve Jake adında 28, 32 ve 34 yaşlarında üç çocuğu var.

Rob Reiner, ortanca oğlu Nick Reiner ile Being Charlie filminde birlikte çalışmıştı.

Baba Reiner filmin yönetmenliğini yapmış, oğlu da senaryosunu yazmıştı.

Nick Reiner, 2016 yapımı film gösterime girdiğinde People dergisine verdiği röportajda, uyuşturucu bağımlısı bir gencin hikayesini konu alan filmin senaryosunda kendisinin bağımlılıkla mücadelesinden esintiler olduğunu ifade etmişti.

Trump'ın yorumları tepki çekti

Çiftin ölümünün ardından siyasilerden de taziye mesajları gelirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social platformunda paylaştığı Reiner'a yönelik sözleri, kendi partisinden de olmak üzere, tepki çekti.

ABD Başkanı "Trump takıntısı sendromu" nedeniyle "kızdırdığı kişilerin" Reiner'ın ölümünde rolü olabileceğini yazdı.

Reiner hayatı boyunca Demokrat Parti'ye destek vermişti ve sık sık Trump'a eleştiriler yöneltiyordu.

Trump'ı eleştirenler arasında Georgia eyaletinin Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene de vardı. Bir zamanlar Trump'ın en büyük destekçilerinden olan ancak son zamanlarda eleştiriler yönelten Greene X platformunda, "Bu bir aile trajedisi, siyasetle ve siyasi düşmanlarla bir ilgisi yok" yazdı.

Başka bir Cumhuriyetçi Thomas Massie de Trump'ın yorumlarının "uygunsuz ve saygısızca" olduğunu belirtti.

İlgili haberler