Hollanda seçimlerinde aşırı sağa oy verenlerin çoğu Wilders'in Türkiye ve İslam karşıtı tutumunu desteklemiyor

Hollanda seçimlerinde aşırı sağcı Özgürlük Partisi'ne oy veren seçmenlerin çoğunluğu, Geert Wilders'in Türkiye ve İslam konusundaki katı tutumunu desteklemiyor. Seçmenlerin öncelikleri arasında sığınma ve göçün önlenmesi, sağlık giderlerinin azaltılması ve emeklilik yaşının düşürülmesi yer alıyor.

Yusuf Özkan / Lahey

Hollanda seçimlerinin galibi aşırı sağcı Özgürlük Partisi’ne (PVV) oy veren seçmenlerin büyük bölümünün, Geert Wilders’in Türkiye ve İslam konusundaki katı tutumunu desteklemedikleri belirlendi.

Aşırı sağa oy veren seçmenlerin öncelikleri arasında, sığınma ve göçün önlenmesi, sağlık giderlerinin azaltılması ile emeklilik yaşının düşürülmesi yer alıyor.

Geçen hafta yapılan erken genel seçimde 37 sandalye elde ederek Hollanda’nın en büyük partisi haline gelen aşırı sağcı PVV’nin seçim zaferine ilişkin tartışma devam ediyor.

Hollanda’da 1995 yılından bu yana aralıksız yayınlanan haber programı Hart van Nederland (Hollanda’nın Kalbi), PVV’ye oy veren seçmenin, neden aşırı sağ partiyi tercih ettiğini araştırdı.

Araştırma, Wilders’in siyasetinin temellerinden biri olan “İslamlaşma ile mücadelenin”, Hollandalı seçmen üzerinde büyük bir etkiye sahip olmadığını ortaya koydu.

Ankete göre, PVV seçmeninin büyük bölümü, partinin seçim programında da yer alan, Genel Başkan Geert Wilders’in İslam, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) konusundaki katı tutumunu desteklemiyor.

Hart van Nederland anketine göre, PVV seçmeninin büyük bölümü, Wilders'in İslam karşıtı vaatlerini, inanç özgürlüğüne aykırı buluyor.

Wilders’in, yıllardır savunduğu Hollanda’da Kuran’ın yasaklanması çağrısını, PVV’ye oy veren seçmenin sadece yüzde 22’si olumlu bakıyor.

Aşırı sağ seçmenin yüzde 78’i, Kuran’ın yasaklanması önerisine katılmıyor.

Wilders’in, Hollanda’daki camilerin kapatılması çağrısına da, aşırı şağcı partiyi destekleyenlerin yüzde 68’i karşı çıkıyor.

PVV’ye oy veren seçmenler, aşırı sağcı partinin temel hedeflerinden biri olan, Hollanda'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması (Nexit) konusunda da, Wilders’ten farklı düşünüyor.

AB'den çıkışa karşı tutum

Aşırı sağa oy veren seçmenlerin yüzde 36’sı, AB’den ayrılmaya olumlu bakıyor. Büyük bir çoğunluk ise, AB üyeliğini önemli bir sorun olarak görmüyor.

Ankete göre, aşırı sağ seçmenin büyük bölümü, Türkiye karşıtlığını onaylamıyor. Wilders’in, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması önerisini destekleyen PVV seçmeninin oranı yüzde 43’ü geçmiyor.

PVV seçmeninin yüzde 70’i, partinin seçim bildirgesinde yer alan, “Hollanda'nın Yahudi-Hıristiyan ve hümanist kökenlerin Anayasa'ya dahil edilmesi” vaadini de desteklemiyor.

Wilders’in, kültür ve sanata yönelik devlet yardımlarının sona erdirilmesi ve kamu yayıncılığına artık para aktarılmaması vaatleri de, PVV seçmeninden yeterli destek görmedi.

Ankete göre, seçmenin aşırı sağı tercih etmesinin ana nedeni, göçün önlenmesi, sağlık giderlerinin azaltılması ve emeklilik yaşının düşürülmesi olarak öne çıkıyor.

PVV’ye oy veren seçmenlerin yaklaşık yüzde 90’ı, sığınma ve göçün durdurulmasını istiyor.

Ankete göre, diş tedavisinin sağlık sigortası temel paketine dahil edilmesi, sağlık sigortasındaki zorunlu muafiyetin kaldırılması gibi vaatler, Hollandalı seçmeni aşırı sağa oy vermeye yöneltti.

Wilders’in, Mark Rutte hükümeti tarafından kademeli olarak 70’e yükseltilen emeklilik yaşını yeniden 65’e indirme vaadi de, Hollandalı seçmenin kendisini desteklemesini sağladı.