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Hollanda'nın Lahey kentinde sığınmacılar ayaklandı! Polis araçlarını ateşe verdiler

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Hollanda'nın Lahey şehrinde sığınmacılar ayaklandı. Eritreli uyruklu sığınmacılardan oluşan büyük bir kalabalık opera binasına bastı ve polis memurlarına tuğla ve taş fırlattı. Öte yandan bazı polis araçları ateşe verildi.

Hollanda'nın Lahey kentinde büyük bir isyan çıktı. Eritreli göçmenlerden oluşan büyük bir kalabalık Opera Binası binasına girdi. Polislere saldıran kalabalık, araçlarını da ateşe verdi.

Hollanda'nın Lahey kentinde sığınmacılar ayaklandı! Polis araçlarını ateşe verdiler

POLİSLE ÇATIŞTILAR, ARAÇLARINI ATEŞE VERDİLER

Kalabalık tarafından polis memurlarına tuğla ve taş fırlatılırken, Eritreli göçmenlerden oluşan bir çetenin ise polis araçlarını ateşe verdiği öğrenildi.

Hollanda'nın Lahey kentinde sığınmacılar ayaklandı! Polis araçlarını ateşe verdiler

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde araçların ateşe verildiği ve polisle arbedelerin yaşandığı görülüyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde sığınmacılar ayaklandı! Polis araçlarını ateşe verdiler

Hollanda'nın Lahey kentinde sığınmacılar ayaklandı! Polis araçlarını ateşe verdiler

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Dünya

Hollanda Eritre Lahey Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Heyy Heyyy:

Sonumuz bunlardan daha beter olacak . .

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yanıtYanıtla
Murat Çetin:

Biz portakallara benzemeyiz

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