Hollanda, İran saldırıları nedeniyle Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor

Hollanda hükümetinin, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarına karşı hava savunma ve komuta firkateynı Zr.Ms. Evertsen'i Doğu Akdeniz'e gönderdiği bildirildi.

Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hükümetin, Zr.Ms. Evertsen fırkateynini Doğu Akdeniz'de konuşlandırmak üzere gönderdiği belirtildi.

Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius ve Dışişleri Bakanı Tom Berendsen'in Meclis'te yaptıkları açıklamada, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve İran'ın çevre ülkelere yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak bu seçeneğin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Hollanda'nın, 3 Mart'ta Fransa'dan, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Doğu Akdeniz'de desteklemesi için Zr.Ms. Evertsen'i göndermesi yönünde bir talep aldığı kaydedildi.

Her iki geminin de yakın zamanda Baltık Denizi'nde hazırlık tatbikatında olduğu aktarılan açıklamada, geminin halihazırda Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığı ifade edildi.

Nisan 2003'te denize indirilen ve Temmuz 2005'te hizmete giren Zr.Ms. Evertsen hem hava savunma hem de komuta yönetimi kabiliyetiyle denizde bir karargah görevi görüyor.