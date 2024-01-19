Hollanda, Hamas'a destek veren Avustralyalı vaizin ülkeye girişine izin vermedi

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, Hamas’a destek verdiğini açıklayan Avustralyalı Müslüman vaiz Mohamed Hoblos'un ülkeye girişine izin vermedi. Yeşilgöz, "İfade özgürlüğü büyük bir değer ama aşırı fikirlerin propagandasını yapan insanlara Hollanda'da yer yok" dedi.

Hoblos’un, Dava Grubu (Dawah Groep) adlı bir vakıf tarafından, Cumartesi günü Utrecht kentindeki bir etkinliğe konuşmacı olarak çağrılması, Hollanda’da tartışma yarattı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden De Telegraaf, İsrail'de 7 Ekim'de düzenlediği saldırılar sonrası Hamas’a destek açıklaması yapan Avustralyalı vaizin, radikal görüşlere sahip olduğunu ve nefret söylemi yaydığını yazdı. Gazete, "terör eylemlerine destek verdiği" gerekçesiyle Almanya’nın, Hoblos’un ülkeye girişine izin vermediğini duyurdu.

Bunun üzerine Utrecht Belediye Başkanı Sharon Dijksma, radikal söylemleri nedeniyle Mohamed Hoblos’un kente gelişini istemediğini açıkladı.

Sosyal demokrat politikacı, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, “Kentimizde diyalog ve ifadeye her zaman yer vardır ancak şiddet çağrılarına ve nefret söylemine yer yoktur” dedi.

Hollanda Temsilciler Meclisi’ndeki beş sağcı parti de, Hoblos’un, "demokratik hukuk düzenini baltalayan ve kamu düzeni ile güvenliğine tehdit oluşturabilecek" açıklamalar yapmasından endişe duyduklarını bildirdi.

Sağ partiler, Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz’den, Avustralyalı vaizin Hollanda’ya gelişine izin vermemesini istedi.

Bakan Yeşilgöz, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin aranan kişiler ya da aşırılık yanlıları hakkında veri paylaştığı Schengen Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olduğu gerekçesiyle, Hoblos’un Hollanda'ya girişine izin vermedi.

Alman makamlarının da, Perşembe günü bir etkinliğe davet edilen Hoblos’un ülkeye girişini reddettiği bildirildi.

Hoblos’u Hollanda’ya davet eden Dava Grubu Vakfı, tepkileri yersiz buluyor. Vakfa göre, Avustralyalı vaizle ilgili endişeler gerçeği yansıtmıyor.

Özellikle sosyal medya üzerinden verdiği vaazlarla gündeme gelen Mohamed Hoblos, çok sayıda takipçiye sahip bir isim.

Hoblos, 7 Ekim saldırıları sonrası, Sydney'de verdiği bir vaazda, AB tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilen Hamas’a destek açıklaması yapmıştı. Hoblos, “gerçek Müslümanların Hamas'ı asla kınamayacağını” vurgulamıştı.

Hollanda medyasına göre, Avustralyalı vaizin 2018 yılındaki bir vaazında söylediği, “ibadetini yeri e getirmeyen insanların Allah katında, çocuk tecavüzcülerinden daha değersiz olduğu” yönündeki sözleri de tartışma yaratmıştı.