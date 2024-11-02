Hollanda'daki Galeride Andy Warhol'un İki Eseri Çalındı

HOLLANDA'daki bir galeriye yapılan soygunda Amerikalı sanatçı Andy Warhol'un iki eseri çalındı.

Hollanda'nın Kuzey Brabant bölgesindeki MPV Galerisi'nde dün sanatçı Andy Wahol'a ait iki eser çalındı. Galerinin sahibi Mark Peet Visser, hırsızların 1985 yılında Warhol tarafından yapılan ve o dönemde İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Svaziland kraliçelerinin portrelerini içeren 'Reigning Queens' adlı seriden dört eseri çalmaya çalıştıklarını ifade etti. Hırsızların olay yerinden bir araçla kaçtığı, aslında dört sanat eserini çalmak istedikleri ancak iki eseri araçlarına sığdıramadıkları için sokakta bıraktıkları belirtildi. Çalınan eserler arasında Kraliçe 2'inci Elizabeth ve Danimarka'nın eski Kraliçesi 2'inci Margrethe'ın tabloları bulunuyor.