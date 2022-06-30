Hollanda'da eski futbolcu ve ünlülerin kumar reklamlarında oynaması yasaklandı

Hollanda'da eski futbolcular ile diğer tanınmış kişilerin kumar reklamlarında oynaması yasaklandı.

Aralarında Wesley Sneijder ve Rafael van der Vaart'ın da bulunduğu eski futbolcular ile teknik direktör Dick Advocaat gibi isimler, bir süredir bahis ve kumar şirketlerinin reklamlarında yer alıyordu.

Genç yetişkinler ile savunmasız kişileri kumar bağımlılığından korumak amacıyla hazırlanan düzenleme, Perşembe günü yürürlüğe girdi.

Hükümet, kumar reklamlarını tamamen yasaklamaya hazırlanıyor.

Hollanda'da yasa dışı kumarı önlemek amacıyla, 1 Ekim 2021'den itibaren internet üzerinde bahis ve şans oyunları oynanmasına izin verildi.

Çevrim içi şans oyunlarının yasal hale gelmesinin ardından, özellikle bahis ve online kumar şirketleri yoğun bir reklam kampanyası başlattı.

Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı Wesley Sneijder, Rafael van de Vaart, Andy van der Meijde gibi eski futbolcular ile teknik direktör Dick Advocaat gibi isimler, son dönemde bahis ve kumar reklamlarında oynamaya başladı.

Bu reklamların toplumda özellikle genç kesimler arasında kumar bağımlılığına yol açtığı yönündeki araştırmalar üzerine Hollanda hükümeti, kumar reklamları ile ilgili bir yasal düzenleme hazırladı.

Perşembe günü yürürlüğe giren ve genç yetişkinler ile savunmasız insanlar arasında kumar bağımlılığıyla mücadele etmeyi amaçlayan yeni düzenleme uyarınca, eski futbolcu ya da ünlü isimlerin kumar reklamlarında oynaması yasaklandı.

Hollanda Yasal Koruma Bakanı Franc Weerwind, televizyonda kumar reklamlarının tamamen yasaklanmasını istiyor.

Ancak Weerwind'e göre, buna ilişkin düzenlemenin hayata geçirilmesi uzun zaman alacağı için, öncelikli olarak kumar reklamlarının içeriği konusundaki kurallarda değişikliğe gidildi.

Yeni düzenleme uyarınca, profesyonel sporcu, antrenör ya da yöneticiler ile oyuncu, yönetmen, sunucu, şarkıcı, manken, moda tasarımcısı veya diğer ünlü kişiler artık kumar reklamlarında oynayamayacak.

Bahis sitelerinde hesaplar yaygın

Hollanda'da yapılan araştırmalara göre, futbol dünyasındaki ünlülerin reklamlarda oynaması, bahis ve şans oyunları oynamayı daha normal hale getiriyor.

Ülkedeki çok sayıda genç yetişkinin bir bahis sitesinde hesabı bulunuyor. Bu hesapların yaklaşık yüzde 17'si, 18-24 yaş arasındaki kişilere ait. Bu yaş grubu ise, Hollanda nüfusunun yüzde 11'ini oluşturuyor.

Bağımlılık konularını araştıran Trimbos Enstitüsü'nden kumar sorunları uzmanı Tony van Rooij, kamu yayıncısı NOS'a, ünlü Hollandalıların kumar reklamlarında oynanmasının yasaklanmasını olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Van Rooij'a göre, reklamlarda ünlü simalara yer vermek, insanları daha fazla kumar oynamaya teşvik ediyor. Hollandalı uzman, kumar reklamlarının televizyon, radyo ve kamusal alanlarda tamamen yasaklanması gerektiğini savunuyor.

Hükümet, bu konudaki yasa önerisini yaz sonuna kadar hazırlamayı planlıyor.