Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti

Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti
Haber Videosu

Hollanda'da koalisyon hükümetinde "sığınmacılar" konusunda yaşanan anlaşmazlık istifa getirdi. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından Başbakan Dick Schoof istifa etti.

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından Hollanda Kralı Willem Alexander'a istifasını sundu.

HOLLANDA BAŞBAKANI İSTİFA ETTİ

Hollanda'da koalisyon hükümetinde yaşanan anlaşmazlık büyüdü.Ortaklarının sığınmacı göçünü durdurma konusundaki görüşlerini benimsemediği aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından istifa geldi. Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Hollanda Kralı Willem Alexander'a istifasını sundu.

WİLDERS, KOALİSYONDAN ÇEKİLDİ

Öte yandan Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göçmen planımız için onay yok. Koalisyon anlaşmasında değişiklik yok. PVV koalisyonu terk ediyor." ifadesini kullandı. PVV lideri, sabah saatlerinde yapılan koalisyon toplantısında göçmen konusundaki taleplerinin kabul edilmemesi üzerine koalisyondaki diğer partilerin liderlerine, partisini hükümetten çektiğini duyurdu.

Wilders, kısa süre önce göçmen politikalarında sıkılaştırmayı hedefleyen 10 maddelik bir planla gelerek koalisyonun diğer ortaklarından bu 10 maddelik planın onaylanmasını ya da koalisyon anlaşmasına eklenmesini istemişti. Geert Wilders, bu teklifine yanaşmayan koalisyon üyelerini, önceki gün hükümetten çekilmekle tehdit etmişti.

Wilders, dün başlayan görüşmelerden bir sonuç alınamamasının ardından bu sabah devam eden görüşmelerde hükümetten çekildiğini açıklayarak, koalisyondan ayrıldı ve PVV'li bakanları da hükümetten çekti.

KOALİSYON ORTAKLARINDAN SERT TEPKİ

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) lideri Dilan Yeşilgöz, Wilders'in kararını "sorumsuzluk" olarak nitelendirerek, "Geert'in amacı işin esasıyla ilgili değil. Asıl amacı göçmen meselesi, Hollanda'nın çıkarları ya da seçmenleri değil." görüşünü paylaştı. Yeşilgöz, "Birinin bu şekilde kendi çıkarını ön plana alıp ülkeyi bu anda yalnız bırakması karşısında şaşkınım. Wilders, Hollanda'yı yalnız bırakıyor." dedi.

Çiftçi Vatandaş Hareketi (BBB) lideri Caroline van der Plas ise Wilders'in kararını "Tamamen sorumsuz, pervasız ve değişim umut edenler için anlaşılmaz." olarak değerlendirdi. Yeni Sosyal Sözleşme (NSC) lideri Nicolien van Vroonhoven da Wilders'in tutumunu "sorumsuz ve anlaşılmaz" olarak tanımlayarak, diğer üç koalisyon ortağının sert göçmen politikasında işbirliği yapmaya istekli olduğunu belirtti.

MUHALEFETTEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Muhalefet partilerinden erken seçim çağrıları gelmeye başladı. Hristiyan Demokrat Çağrı (CDA) lideri Henri Bontenbal, "iki yıl deney ve siyasi kaostan sonra" yeni seçimlerin "en iyi seçenek" olduğunu belirterek, "daha fazla huzur, temizlik ve düzenle düzgün bir hükümet." çağrısında bulundu.

Demokratlar 66 (D66) lideri Rob Jetten ise koalisyonun dağılmasına "şaşırmadığını" vurgulayarak, "Bugün olmasaydı, herkes önümüzdeki haftalarda bekliyordu" diye konuştu. Jetten, diğer koalisyon ortaklarının, Wilders tarafından "rehin alındığını" iddia etti.

Hollanda Parlamentosu'nda halihazırda 37 sandalyeye sahip olan PVV'nin, son haftalarda yapılan anketlerde oy kaybı yaşadığı ve 30 sandalyeye düşerek ikinci ve üçüncü sıradaki partilerle aynı seviyeye geldiği gözlenmişti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
500

Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

darısı kime olsun?

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet:

ülkesini seven insan bòyle olur. karambole bırakmaz ;) tehdit şantaj vs vs uğraşmaz olmayacağını anladığı an istifa eder ....

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdam Bey:

Wilders artık o kadar oyları göbeğine yazar. biz oylarımızı hollandadaki chp nin muadili olan DENK partisine verecez. Türk asıllı Stephan van Baarle inşallah reis olacak.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Bizde ülke iflas eder ama siyasetçi istifa etmez

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZafer Ozkan:

cocuk oyuncağına çevirdiler.. sistem oturmuş.sekilde devam ederken bunlar vafisiz sekilde biri gelip biri gidiyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Ailesi, Marmaris depreminde ölen Afra'nın son anlarını anlattı

Ailesi, Marmaris depreminde ölen Afra'nın son anlarını anlattı
Skandal uygulama! Belediye kurbanlık satışı için çöplüğü layık gördü

Skandal uygulama! Belediye kurbanlık satışı için çöplüğü layık gördü
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar: Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
OECD Türk ve dünya ekonomileri hakkında tahminlerini güncelledi

OECD'den Türk ekonomisine ilişkin çok konuşulacak tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.