Hollanda Başbakanı Dick Schoof İstifa Etti

Hollanda Başbakanı Dick Schoof İstifa Etti
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Hollanda Başbakanı Dick Schoof, hükümet koalisyonundaki görüş ayrılıkları sonrası istifasını açıkladı. İstifa, Göçmen karşıtı lider Geert Wilders'ın koalisyondan ayrılmasının ardından geldi.

(ANKARA) – Hollanda Başbakanı Dick Schoof, hükümetinin istifasını açıkladı. Schoof, istifayı Kral Willem-Alexander'a sunacağını belirtti.

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, bugün düzenlediği basın toplantısında istifasını açıkladı. Schoof'un istifası, göçmen karşıtı görüşleriyle tanınan ve hükümet koalisyonunun en büyük partisi olan Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders'ın sağcı koalisyondan ayrılmasından birkaç saat sonra geldi. Schoof, istifa kararını Kral Willem-Alexander'a sunacağını bildirdi.

Koalisyon içinde son haftalarda göç ve iltica politikaları nedeniyle görüş ayrılıkları yaşanıyordu. Wilders, bugün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Sığınma planlarımız için imza yok. Koalisyon sözleşmesinde değişiklik yok. PVV koalisyondan ayrılıyor" ifadeleriyle koalisyondan ayrıldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA / Dünya
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