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Hizbullah lideri Nasrallah suikastının yeni görüntüsü ortaya çıktı

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İsrail'in 27 Eylül 2024 tarihinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sığınak delici bomba kullanarak öldürdüğü saldırının yeni görüntüsü paylaşıldı. Servis edilen videoda Nasrallah'ın yeraltındaki karargahta 900 kilo ağırlığındaki Mark 84 serisi bombayla öldürüldüğü anda asfaltın delindiği ve ortalığın havaya uçtuğu görüldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Eylül ayında uğradığı suikast anının görüntüsü ortaya çıktı.

ASFALT DELİNDİ

Arap medyasında paylaşılan ve bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir adamın binadan çıkıp motosikletine bindiği sırada sığınak delici bombanın yola isabet ettiği, asfaltın delindiği ve ortalığın havaya uçtuğu görüldü. Motosikletteki adamın can havliyle tekrar binaya sığındığı, sokağın moloz ve toz bulutuyla kaplandığı kameraya yansıdı.

YERALTINDAKİ KARARGAHTA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

64 yaşındaki Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül 2024'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'te Hizbullah'ın bir binanın altında bulunan ana karargahına gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmişti. Nasrallah'ın İsrail'in Hizbullah ile geniş çaplı savaşa girmeyeceğinden emin olduğu, danışmanlarının endişelerini reddettiği ve 27 Eylül'de öldürüldüğü yeraltı sığınağından başka bir yere geçmesi yönündeki çağrılara direndiği öne sürülmüştü. ABD'li senatör Mark Kelly, saldırıda ABD yapımı 900 kilo ağırlığındaki Mark 84 serisi bomba kullanıldığını belirtmişti.

CENAZE TÖRENİ 23 ŞUBAT'TA

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, Nasrallah için 23 Şubat'ta "büyük bir cenaze töreni" düzenleyeceğini duyurmuştu. Nasrallah'ın suikastın ardından geçici olarak gizli bir yere defnedildiği, cenaze töreninin daha sonra yapılacağı belirtilmişti.

Hizbullah lideri Nasrallah suikastının yeni görüntüsü ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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