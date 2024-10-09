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Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu

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Hizbullah, salı günü misilleme saldırısı düzenlediği İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bir kez daha vurdu. Bugün bölgeye 40 füze ateşleyen Hizbullah'ın saldırısında çok sayıda kişi yaralanırken Hayfa ve Akra'da sirenler çaldı, Kiryat Bialik'te füze saldırısı nedeniyle elektrikler kesildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu, Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürüp Lübnan'a kara harekatı başlattığını duyurmuştu.

HİZBULLAH'TAN BİR SALDIRI DAHA

Salı günü Akdeniz kıyısındaki İsrail liman şehri Hayfa'ya misilleme olarak en büyük füze saldırısını gerçekleştiren Hizbullah, bugün bir kez daha stratejik kenti hedef aldı. Hayfa ve daha kuzeydeki Akra'da sirenler çalarken, hava savunma sistemleri aktif hale geldi.

Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu

40 FÜZE ATEŞLENDİ

İsrail medyası en az 4 kişinin düşen şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığını bildirdi. Yaralılardan birinin durumu ağır. İsrail ordusu ise, Lübnan'dan Hayfa ve çevresine 40 füze ateşlendiğini duyurdu. Ordu, açıklamasında füzelerin birçok hasara neden olduğunu kabul etti.

Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Yediot Ahronot, Hayfa'nın kuzey banliyösü Kiryat Bialik'te füze saldırısı nedeniyle elektriklerin kesildiğini bildirdi. İsrail internet sitesi Walla ise, bu sabah Davud'un Sapanı hava savunma sistemi tarafından engellenen iki füzenin hedefinde Akdeniz'deki gaz sahası Leviathan'ın olduğunu yazdı. Hayfa ile Lübnan sınırı arasında kuş uçuşu yaklaşık 30 kilometre mesafe bulunuyor.

Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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