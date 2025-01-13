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Hırvatistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi: Zoran Milanovic zaferini ilan etti

Hırvatistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi: Zoran Milanovic zaferini ilan etti
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Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Zoran Milanovic, yüzde 74,5 oy oranıyla zaferini ilan etti. İktidar partisi Hırvat Demokratik Birliği'nin (HDZ) desteklediği Dragan Primorac ise yüzde 25,5 oy oranında kaldı.

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sonuç belli oldu. Mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, seçimi açık ara farkla kazandı. Hırvatistan Devlet Seçim Komisyonu (DIP), oyların yüzde 98'ine yakınının sayılmasıyla birlikte Sosyal Demokrat Parti (SDP) tarafından desteklenen mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in oy oranının yüzde 74,5 olduğunu açıkladı. İktidar partisi Hırvat Demokratik Birliği'nin (HDZ) desteklediği Dragan Primorac'ın oy oranı ise yüzde 25,5'te kaldı.

Milanovic, bu sonuçla Hırvatistan'ın yakın tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda elde edilen en yüksek oy oranına ulaşmış oldu. Seçim zaferinin ardından seçim kampanyası merkezinde büyük bir coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Milanovic, "Teşekkürler Hırvatistan, teşekkürler Bosna Hersek, ülkemizde ve yurt dışındaki tüm Hırvatistan vatandaşlarına teşekkürler. Bu benim için büyük bir gün" dedi.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

İktidar partisi adına ağır bir yenilgi alan eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac ise, sonuçların belli olmasının ardından yaptığı açıklamada oy kullanan herkese teşekkür etti. Primorac, "Aileme, ekibime ve seçim kampanyasının başından bu yana bana inanan herkese teşekkür ediyorum. Hepinize kalpten teşekkürler" dedi.

"SONUÇLAR ZATEN BİLDİĞİMİZ BİR ŞEYİ AÇIKÇA ORTAYA KOYUYOR"

Seçim sonuçlarını basına değerlendiren Split Belediye Başkanı ve Merkez (Centar) Partisi lideri Ivica Puljak, "Sonuçlar zaten bildiğimiz bir şeyi açıkça ortaya koyuyor. Seçmenler Milanovic'in cumhurbaşkanı olmasını istiyor fakat aynı zamanda HDZ'yi artık istemiyor. Bu ayrıca halkın Milanovic'e değer verdiği manasına geliyor" dedi.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, seçmenlerin 9 ay önce gerçekleştirilen genel seçimlerde iktidar partisi HDZ ve Başbakan Andrej Plenkovic'i tercih ettiklerine dikkat çekerek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Hırvat demokrasinin gücüne işaret ettiği yorumunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 3,7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yaklaşık yüzde 44 olarak gerçekleşti. Seçimlerin 29 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk turunda Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic yaklaşık yüzde 49, en yakın rakibi olan Primorac ise yaklaşık yüzde 19 oranında oy almıştı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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