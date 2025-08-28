Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'ten Filistin'in Tanınması Çağrısı

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması için hükümete çağrıda bulundu. Gazze'deki insani krizi değerlendiren Milanovic, İsrail'in saldırılarını kınadı ve Filistin'in tanınmasının kalıcı barış için gerekli olduğunu vurguladı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Aghabekian ile başkent Zagreb'de bir araya geldi. Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milanovic ve Aghabekian, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları ve bölgedeki insani krizi değerlendirdi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Milanovic'in İsrail ordusunun Gazze'deki sivil halka yönelik saldırılarını ve planlanan işgal girişimini sert bir şekilde kınadığı bildirildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milanovic, "Gazze'nin işgali hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Hırvatistan, Filistin'i tanıyarak Gazze'deki savaşın ve insani felaketin sona ermesine katkıda bulunmalıdır. Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkı, Orta Doğu'da kalıcı barışın tek yoludur" ifadelerini kullandı.

Anayasal yetkileri kapsamında Filistin'in tanınması için kararlı bir şekilde çalışacağını kaydeden Milanovic, Hırvatistan hükümetini, Filistin'in egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanınması için gerekli adımları atmaya ve konuyu parlamentoya taşıma çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
