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20 yaşındaki genç, sarhoş kadını yurt odasına taşıyıp tecavüz etti! Sonrası olay kadar iğrenç

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İngiltere' de burslu üniversite okuyan 20 yaşındaki Hintli öğrenci Preet Vikal, aşırı sarhoş olan bir kadını yurttaki odasına götürüp tecavüz etti. Daha sonra kadının yatakta çıplak fotoğrafını çekip zafer işaret emojisi ile arkadaşlarına yolladı.

20 yaşındaki Hintli öğrenci Preet Vikal ve kadın, farklı arkadaş gruplarıyla birlikte dışarı çıktılar. Savcı, mağdurun gece boyunca aşırı içki tükettiğini ve Vikal ile karşılaştığında aşırı sarhoş olduğunu belirtti.

Görüntüler, Vikal'ın genç kadını taşıdığını, onu yatağına getirdiğini ve bir fotoğraf çektiğini gösteriyor. Kadın, olay sonrası cinsel saldırının anlarını hatırlamadı, ancak Vikal'ın yatağında çıplak uyandığı anı hatırladı.

20 yaşındaki genç, sarhoş kadını yurt odasına taşıyıp tecavüz etti

Nerede olduğunu ve kiminle olduğunu bilmeyen mağdur kadın, Vikal'a sosyal medyadan mesaj attı ve kendisi ile cinsel ilişkiye girip girmediğini, eğer ilişkiye girmişlerse korunup korunmadıklarını sordu. Vikal, korunmadan cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Kadın, aynı gün olayı polise bildirdi ve Vikal tutuklandı.

Hintli Öğrenci, Sarhoş Genç Kadını Yurt Odasına Taşıdı ve Tecavüz Etti

Mahkemede, mağdurun çok sarhoş olduğu ve cinsel ilişkiye girmeyi kabul etme yeteneğine sahip olmadığı belirtildi. Vikal suçlamaları reddetti ve duruşma gününe kadar tecavüz suçlamalarını kabul etmedi.

Hintli Öğrenci, Sarhoş Genç Kadını Yurt Odasına Taşıdı ve Tecavüz Etti

20 yaşındaki saldırganın avukatı, çok deneyimsiz bir genç adam olduğunu ve gerçek bir kız arkadaşı olmadığını belirtti. Mahkeme, Vikal'e 6 yıl 9 ay hapis cezasına karar verdi. Vikal cezasının yarısını hayır kurumunda kamuya hizmet ederek geçirecek.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Hintli kardeşim nasıl taşıyor herkül gibi, annesi sakat kalsa taşımaz kadını öyle :)

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