Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan'ın Pakistan'ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine düzenlediği füze saldırıları bölgede tansiyonu yükseltti. Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 26'ya, yaralı sayısının 46'ya yükseldiğini açıkladı.

"TOPYEKUN BİR SAVAŞ RİSKİNİ ORTAYA ÇIKARMIŞTIR"

Tüm dünya bölgede olan biteni yakından takip ederken Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. "Dün akşam Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır" denilen açıklamada "Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. Pakistan'ın, 22 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısını destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Pakistan ordusu, Hindistan'ın 3 bölgeden topraklarına füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıları doğrulayan Hindistan Silahlı Kuvvetleri operasyonun adının "Sindoor Operasyonu" olduğunu açıklamıştı. Yaşanan askeri gerginliğin Pakistan hükümetinin Hindistan'ın askeri operasyon başlatmayı planladığına dair "güvenilir istihbarat" alındığını açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekmişti.

22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi Hindistan-Pakistan arasında gerilimi artırmıştı. Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti.