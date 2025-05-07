Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

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Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama
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Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan arasında çıkan savaşla ilgili açıklama yayınladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Hindistan saldırısı topyekun savaş riskini ortaya çıkardı" denildi.

Hindistan'ın Pakistan'ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine düzenlediği füze saldırıları bölgede tansiyonu yükseltti. Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 26'ya, yaralı sayısının 46'ya yükseldiğini açıkladı.

"TOPYEKUN BİR SAVAŞ RİSKİNİ ORTAYA ÇIKARMIŞTIR"

Tüm dünya bölgede olan biteni yakından takip ederken Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. "Dün akşam Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır" denilen açıklamada "Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. Pakistan'ın, 22 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısını destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

NE OLMUŞTU?

Pakistan ordusu, Hindistan'ın 3 bölgeden topraklarına füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıları doğrulayan Hindistan Silahlı Kuvvetleri operasyonun adının "Sindoor Operasyonu" olduğunu açıklamıştı. Yaşanan askeri gerginliğin Pakistan hükümetinin Hindistan'ın askeri operasyon başlatmayı planladığına dair "güvenilir istihbarat" alındığını açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekmişti.

Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi Hindistan-Pakistan arasında gerilimi artırmıştı. Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıarif simsek:

Açın Sınırları onlarda gelsin

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Haber YorumlarıMurat Demir:

İki hafta ya biter her sene olan olay

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Haber YorumlarıBükücü:

Umarım savaş daha fazla büyümeden biter !!!

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Hindistan'ın arkasında Rusya ve Çin var Zor bir şey

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

o bölge cihadi terorist dollu ve parmaktan bir şey yapamıyor ama kendi toprağı sayiyor

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Haber YorumlarıRevolver:

10-15 milyon pakistanlı beklentisi var belliki....

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

Arif simsek bi de boş yapmayın. ne gereksiz insanlarsınız

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Haber YorumlarıHakan Yüksel:

Her sene birbirlerine dadasmadan duramiyorlar. Baslamadan biter simdi

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