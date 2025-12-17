Delhi'de Hava Kirliliği Krizi... Firmalara Kısmi "Evden Çalışma" Zorunluluğu Getirildi

(ANKARA) - Hindistan'da hükümet hava kirliliği nedeniyle kamu ve özel sektördeki tüm şirketlere yüzde 50 kapasiteyle "evden çalışma" düzenine geçme zorunluluğu getirdi. Hükümet, "bu talimata uymadığı tespit edilen kuruluşların para cezasıyla karşı karşıya kalacağı" uyarısında bulundu.

Hindistan'da hava kirliliği seviyesinin kritik eşiğe gelmesinden dolayı şirketlere kısmi evden çalışma şartı getirildi. Başkentte bugün Hava Kalitesi Endeksi'nin (AQI) 498 ile "aşırı şiddetli" kategorisine ulaşmasıyla sezonun en kötü hava kalitesini kaydedildiği öğrenildi. Yerel basına yansıyan Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu (CPCB) verilerine göre, hava kalitesindeki bozulma "şiddetli" seviyeden "aşırı şiddetli" seviyeye yükseldi. Bu kriz, yetkililerin durumu kontrol altına alabilmek adına başkent genelinde ciddi kirlilik karşıtı kısıtlamaları içeren bir eylem planını uygulamaya almasına sebep oldu.

Başkenti etkisi altına alan yoğun ve görüşü engelleyen sis tabakası, çok sayıda trafik kazasına, zincirleme çarpışmalara ve uçuşların iptal edilmesine ya da gecikmesine yol açtı. Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, görüş mesafesindeki belirgin düşüş nedeniyle Delhi havalimanı ve havayolu şirketleri uyarılar yayınladı. Üç günlük yoğun kirliliğin ardından dün güçlenen rüzgarlar ve sisin seyrelmesiyle hava kalitesi "çok kötü" kategorisine geriledi. İyileşme eğilimi bu sabah da devam etse de durumun henüz "yeterince iyi olmadığı" aktarıldı.

Eylem planı kapsamında 6 ila 9. sınıf öğrenciler için hibrit bir eğitim modeline geçmeleri talimatı verildi.