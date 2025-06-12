Hindistan'daki uçak kazasında 2 kişi kurtuldu

Hindistan'da Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.

UÇAKTA 204 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıkladı. India Today'in haberine göre, Ahmedabad Polis Komiseri G.S. Malik, 41 kişinin yaralandığı kazada 204 kişinin öldüğünü doğruladı.

UÇAKTAN 2 KİŞİ SAĞ KURTULDU

Dünyanın konuştuğu kazada mucize de gerçekleşti. Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, kazada 2 kişinin sağ kurtulduğu öğrenildi.

Ahmedabad Emniyet Müdürü G.S. Malik, korkunç kazada 2 kişinin sağ kurtulduğunu duyurdu. Malik, Air India uçağındaki Ramesh Vishwaskumar Bucharvada adlı yolcunun hayatta olduğunu belirtti. 1 kişinin de hastanede bulunduğunu ifade eden Malik, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "11A numaralı koltuktaki bir kişi ile hastaneye kaldırılan bir kişi sağ bulundu. Hastanedeki kişi şu anda tedavi altında. Henüz ölü sayısına ilişkin bir şey söyleyemem. Uçak bir yerleşim bölgesine düştüğü için ölü sayısı artabilir"

UÇAKTAN YÜRÜYEREK ÇIKTI

Sağ kurtulanlardan Ramesh Vishwaskumar Bucharvada'nın ilk görüntüleri de yayınlandı. Görüntülerde şahsın uçaktan çıktıktan sonra kaza alanında yürüdüğü, çevresinde insanlar olduğu görüldü.

11A NUMARALI KOLTUKTA OTURUYORMUŞ

Yolcunun Ramesh Viswashkumar isimli 38 yaşında bir İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi. Yaralı yolcunun uçakta 11A numaralı koltukta oturduğu kaydedildi.

"HER ŞEY ÇOK HIZLI OLDU"

Viswashkumar kaza anını anlattı. Her şeyin bir anda gerçekleştiğini belirten yolcu, "Kalkıştan otuz saniye sonra, yüksek bir ses duyuldu ve ardından uçak düştü. Her şey çok hızlı oldu" dedi.