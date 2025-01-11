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Hindistan'da tapınakta izdiham: En az 6 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan'ın Tirupati tapınağında yaşanan izdihamda en az altı kişi yaşamını yitirdi. Olay, 8 Ocak'ta Tirumala Tepeleri'ndeki Lord Venkateswara Swamy Tapınağı'nda özel bir ayin için toplanan binlerce inanın kapıların açılmasıyla ileri doğru hücum etmesi sonucu meydana geldi.

Hindistan'daki Tirupati tapınağında yaşanan izdihamda en az altı kişi hayatını kaybetti. Facianın mağdur ailelerinden biri olan Venkatesh, eşinin ölüm haberini sosyal medyada viral olan bir videodan öğrendi. 8 Ocak'ta binlerce inanan, Tirumala Tepeleri'ndeki Lord Venkateswara Swamy Tapınağı'nda özel bir ayin için toplanmıştı, ancak bu manevi an kargaşaya dönüştü.

Kurbanlardan biri olan Shanthi, eşi Venkatesh ve oğluyla birlikte kutsanmak için tapınağa gelmişti. İzdiham, Vaikunta Dwara Darshan ayini için bilet dağıtımı sırasında, kapılar açıldığında yaklaşık 5.000 kişinin ileri doğru hücum etmesiyle meydana geldi.

Venkatesh, eşinin izdihamda düştüğünden habersiz olduğunu acı içinde anlattı: "Polis yönetimi çok zayıftı. Eşim sırada önde duruyordu. Düştüğünü bile fark edemedik. İzdihamdan sonra onu hastanelerde umutsuzca aradık ama bulamadık. Ölümünü viral olan bir videodan öğrendik," diye NDTV'ye konuştu.

Facianın ardından olayla ilgili videolar sosyal medyada yayılmaya başladı. Bazı görüntülerde polisin, kargaşada birbirini iten kalabalığı kontrol etmeye çalıştığı görülüyordu. Diğer videolarda ise görevliler, izdihamın ardından yaşanan kaos sırasında yaralı inananlara kalp masajı yapıyordu.

Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) Başkanı BR Naidu, "Bir polis müdürü kapıları açtı ve hemen herkes öne doğru itişti, bu da izdihama yol açtı," dedi.

Andhra Pradesh Başbakanı N Chandrababu Naidu, trajik izdihamda yaşanan can kayıplarından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Yaralılara sağlanan tıbbi tedaviyi kontrol etmek için yetkililerle iletişime geçti ve üst düzey görevlilere olay yerini ziyaret etmeleri talimatını verdi. Başbakan ayrıca yetkililere gerekli yardım önlemlerini almalarını ve yaralıların uygun şekilde bakımının sağlanmasını istedi.

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Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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