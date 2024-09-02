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Hindistan'da şiddetli yağışlardan sonra meydana gelen sellerde 20 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan'ın Telangana ve Andhra Pradesh eyaletleri iki gün süren şiddetli yağışlardan etkilendi. 20 can kaybı, yaygın sel ve su baskınları yaşandı. Ulaşım aksadı, Vijayawada en çok zarar gördü. Haydarabad'da okullar kapandı, evden çalışma teşvik edildi. Başbakan Modi ve Bakan Shah destek sözü verdi. Andhra Pradesh'te 9 ölü, 1 kayıp var. Başbakan Naidu sel bölgelerini ziyaret edip yardım dağıttı.

Hindistan'ın Telangana ve Andhra Pradesh eyaletleri iki gün süren şiddetli yağışlardan etkilendi. 20 can kaybı, yaygın sel ve su baskınları yaşandı. Ulaşım aksadı, Vijayawada en çok zarar gördü. Haydarabad'da okullar kapandı, evden çalışma teşvik edildi. Başbakan Modi ve Bakan Shah destek sözü verdi. Andhra Pradesh'te 9 ölü, 1 kayıp var. Başbakan Naidu sel bölgelerini ziyaret edip yardım dağıttı.

Güney Merkez Demiryolları, güvenlik nedeniyle 140'tan fazla tren seferini iptal etti, 97 seferin rotasını değiştirdi. Binlerce yolcu istasyonlarda mahsur kaldı. Yetkililerin hızlı müdahalesiyle bu yolculara yiyecek ve içecek sağlandı. Ayrıca alternatif ulaşım imkanları sunuldu.

Meteoroloji uzmanları, bölgede oluşan alçak basınç sisteminin bu şiddetli yağışlara neden olduğunu açıkladı. Önümüzdeki günlerde hava durumunun iyileşmesi bekleniyor, ancak yetkililer halkı tetikte olmaya çağırıyor.

Afet yönetimi ekipleri, sel sularının çekilmesiyle birlikte hasar tespit çalışmalarına başladı. Altyapı hasarlarının onarımı ve temizlik çalışmaları için geniş çaplı bir operasyon planlanıyor. Eyalet yönetimleri, afetzedelere barınma ve gıda yardımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hindistan'da şiddetli yağışlardan sonra meydana sellerde 20 kişi hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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